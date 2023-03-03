03 марта 2023

Тюменских силовиков стягивают к торговым центрам из-за «ЧВК Редан»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против внесения изменений в конституцию. Тюмень, полиция
В полиции хотят предупредить драки между субкультурами Фото:
новость из сюжета
Новая субкультура «ЧВК Редан»

В Тюмени полицейские усилили патрули возле местных торговых центров из-за возможных драк между членами движения «ЧВК Редан» и противниками этой субкультуры. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Полицейских ставят дежурить возле торговых центров, причем и из непрофильных отделов вроде ОБЭП. Формальной причины не называют, но неформально — контролируют возможные стычки между „ЧВК Редан“ и противниками этого движения», — рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией.

В конце февраля ряд городов России захлестнула волна задержаний подростков, которые причисляют себя к «ЧВК Редан». Молодежная субкультура оказалась вдохновлена японскими комиксами и аниме «Hunter x Hunter», а противостоит она объединениям футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов.

Ранее URA.RU сообщало, что возле тюменского ЦУМа устроили облаву на подростков. По словам инсайдера агентства, тогда полицейских только проинформировали о появлении «ЧВК Редан», но еще не успели дать конкретные инструкции по работе с членами субкультуры.

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В Тюмени полицейские усилили патрули возле местных торговых центров из-за возможных драк между членами движения «ЧВК Редан» и противниками этой субкультуры. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Полицейских ставят дежурить возле торговых центров, причем и из непрофильных отделов вроде ОБЭП. Формальной причины не называют, но неформально — контролируют возможные стычки между „ЧВК Редан“ и противниками этого движения», — рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. В конце февраля ряд городов России захлестнула волна задержаний подростков, которые причисляют себя к «ЧВК Редан». Молодежная субкультура оказалась вдохновлена японскими комиксами и аниме «Hunter x Hunter», а противостоит она объединениям футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Ранее URA.RU сообщало, что возле тюменского ЦУМа устроили облаву на подростков. По словам инсайдера агентства, тогда полицейских только проинформировали о появлении «ЧВК Редан», но еще не успели дать конкретные инструкции по работе с членами субкультуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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