Минобороны отчиталось о разгроме большого скопления ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: российские войска уничтожили около 490 бойцов ВСУ в ДНР
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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
ВС РФ уничтожили несколько единиц техники ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили порядка 490 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На донецком направлении за сутки уничтожено до 490 украинских военных», — сообщило Минобороны. Также в ведомстве отметили, что российскими войсками была уничтожена артиллерийская система M777, произведенная в США. Кроме того, среди потерь ВСУ один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили порядка 90 военных ВСУ и четыре склада боеприпасов на донецком направлении, напоминает Nation News. Также в Минобороны сообщили, что российские войска поразили ВСУ в районе Угледара, Привольного и Водяного в ДНР, передает Life.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили порядка 490 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На донецком направлении за сутки уничтожено до 490 украинских военных», — сообщило Минобороны. Также в ведомстве отметили, что российскими войсками была уничтожена артиллерийская система M777, произведенная в США. Кроме того, среди потерь ВСУ один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20. Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили порядка 90 военных ВСУ и четыре склада боеприпасов на донецком направлении, напоминает Nation News. Также в Минобороны сообщили, что российские войска поразили ВСУ в районе Угледара, Привольного и Водяного в ДНР, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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