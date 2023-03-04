Минобороны отчиталось о разгроме большого скопления ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: российские войска уничтожили около 490 бойцов ВСУ в ДНР

04 марта 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили несколько единиц техники ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили порядка 490 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На донецком направлении за сутки уничтожено до 490 украинских военных», — сообщило Минобороны. Также в ведомстве отметили, что российскими войсками была уничтожена артиллерийская система M777, произведенная в США. Кроме того, среди потерь ВСУ один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20. Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили порядка 90 военных ВСУ и четыре склада боеприпасов на донецком направлении, напоминает Nation News. Также в Минобороны сообщили, что российские войска поразили ВСУ в районе Угледара, Привольного и Водяного в ДНР, передает Life.

Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки уничтожили порядка 490 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На донецком направлении за сутки уничтожено до 490 украинских военных», — сообщило Минобороны. Также в ведомстве отметили, что российскими войсками была уничтожена артиллерийская система M777, произведенная в США. Кроме того, среди потерь ВСУ один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20. Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили порядка 90 военных ВСУ и четыре склада боеприпасов на донецком направлении, напоминает Nation News. Также в Минобороны сообщили, что российские войска поразили ВСУ в районе Угледара, Привольного и Водяного в ДНР, передает Life.