Эскортница получила орден боевого разведчика после посещения офиса Зеленского

04 марта 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ксюша Манекен обещала рассказать о своих «подвигах», когда закончится спецоперация Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уроженка Киева, эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук), получила орден «За содействие военной разведке Украины II степени» после того, как посетила офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в СМИ. Эскортница в своих соцсетях опубликовала пост. На нем были замечены орден «За содействие военной разведке Украины II степени» с соответствующим удостоверением. «Да, ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, „эскортница“ получила орден. А вы все такие „правильные“ не получили от жизни ничего», — написала Ксюша Манекен. Ее слова передает telegram-канал Zvezdanews. О том, за какие «подвиги» эскортница была награждена орденом, она пообещала рассказать после окончания конфликта на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент России Владимир Путин в качестве одной из главных целей обозначил защиту мирного населения Донбасса.

Уроженка Киева, эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук), получила орден «За содействие военной разведке Украины II степени» после того, как посетила офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в СМИ. Эскортница в своих соцсетях опубликовала пост. На нем были замечены орден «За содействие военной разведке Украины II степени» с соответствующим удостоверением. «Да, ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, „эскортница“ получила орден. А вы все такие „правильные“ не получили от жизни ничего», — написала Ксюша Манекен. Ее слова передает telegram-канал Zvezdanews. О том, за какие «подвиги» эскортница была награждена орденом, она пообещала рассказать после окончания конфликта на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент России Владимир Путин в качестве одной из главных целей обозначил защиту мирного населения Донбасса.