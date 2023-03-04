Уроженка Киева, эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук), получила орден «За содействие военной разведке Украины II степени» после того, как посетила офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в СМИ.
Эскортница в своих соцсетях опубликовала пост. На нем были замечены орден «За содействие военной разведке Украины II степени» с соответствующим удостоверением. «Да, ребят, я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, „эскортница“ получила орден. А вы все такие „правильные“ не получили от жизни ничего», — написала Ксюша Манекен. Ее слова передает telegram-канал Zvezdanews. О том, за какие «подвиги» эскортница была награждена орденом, она пообещала рассказать после окончания конфликта на Украине.
Россия проводит спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации киевского режима. Также президент России Владимир Путин в качестве одной из главных целей обозначил защиту мирного населения Донбасса.
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