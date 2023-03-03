В Челябинске подростки доставлены в полицию для проверки на принадлежность к «ЧВК Редан»

04 марта 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Полиция дежурит возле крупных ТРЦ в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан» В Челябинске несколько групп подростков, которые собрались на Кировке, доставлены в отдел полиции для беседы на возможную принадлежность к «ЧВК Редан». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «На Кировке сегодня несколько экипажей полиции проводят профилактическое мероприятие. Полицейские беседуют с подростками, проверяют у них документы. Несколько групп подростков доставлены в отдел полиции „Центральный“ для беседы по поводу „ЧВК Редан“», — сообщил источник URA.RU. Он отметил, что агрессивного поведения подростков на Кировке не было. Патрули полиции также дежурят возле ТРК «Горки» и ТРК «Алмаз», однако там подростков мало. «ЧВК Редан» представляет собой молодежную субкультуру, участники которой вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы) «Hunter x Hunter». Узнать принадлежащих к ЧВК подростков можно по одежде с цифрой «4». «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Они устраивают массовые драки в торговых центрах.

В Челябинске несколько групп подростков, которые собрались на Кировке, доставлены в отдел полиции для беседы на возможную принадлежность к «ЧВК Редан». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «На Кировке сегодня несколько экипажей полиции проводят профилактическое мероприятие. Полицейские беседуют с подростками, проверяют у них документы. Несколько групп подростков доставлены в отдел полиции „Центральный“ для беседы по поводу „ЧВК Редан“», — сообщил источник URA.RU. Он отметил, что агрессивного поведения подростков на Кировке не было. Патрули полиции также дежурят возле ТРК «Горки» и ТРК «Алмаз», однако там подростков мало. «ЧВК Редан» представляет собой молодежную субкультуру, участники которой вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы) «Hunter x Hunter». Узнать принадлежащих к ЧВК подростков можно по одежде с цифрой «4». «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Они устраивают массовые драки в торговых центрах.