Эксперт в сфере ЖКХ назвал самую энергозатратную бытовую технику

Обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты являются самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко.
«Первое — это, безусловно обогреватели. Второе — водогрейки. Третье — это электрические плиты. Четвертое — стиральные машины. Пятое — правильно ставить на плиту кастрюли. Если вы включаете конфорку, которая больше, чем ваша кострюлька, то она больше греет воздух. Шестое — это те цепи, в которых горят красные огоньки, то есть, включатели. Седьмое — сам электросчетчик, который не отключишь», — сказал Илья Рыбальченко.
Ранее россияне также много тратили на освещение, отметил собеседник агентства. «Если освещение в квартире по-прежнему в лампах накаливания, то их затратность можно смело ставить во второй, третий ряд. Если его заменить на светодиодное, то оно тут же переместится в конец по затратности», — объяснил эксперт.
При этом обогреватели и водонагреватели не самые мощные приборы, однако их главный минус заключается в постоянной работе, добавил Рыбальченко. «Самая энергозатратная бытовая техника, это обогреватели. Чайник может и мощнее обогревателя, но он сколько работает? 3-4 минуты, пока он вскипятит воду. Соответственно, даже мощная техника, которая работает недолго это не такая критичная история. Критично то, что работает постоянно, поэтому это обогреватели. Еще различные водогрейки», — заключил он.
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Обогреватели, водонагревающие приборы и электрические плиты являются самыми энергозатратными бытовыми приборами в домах россиян. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Первое — это, безусловно обогреватели. Второе — водогрейки. Третье — это электрические плиты. Четвертое — стиральные машины. Пятое — правильно ставить на плиту кастрюли. Если вы включаете конфорку, которая больше, чем ваша кострюлька, то она больше греет воздух. Шестое — это те цепи, в которых горят красные огоньки, то есть, включатели. Седьмое — сам электросчетчик, который не отключишь», — сказал Илья Рыбальченко. Ранее россияне также много тратили на освещение, отметил собеседник агентства. «Если освещение в квартире по-прежнему в лампах накаливания, то их затратность можно смело ставить во второй, третий ряд. Если его заменить на светодиодное, то оно тут же переместится в конец по затратности», — объяснил эксперт. При этом обогреватели и водонагреватели не самые мощные приборы, однако их главный минус заключается в постоянной работе, добавил Рыбальченко. «Самая энергозатратная бытовая техника, это обогреватели. Чайник может и мощнее обогревателя, но он сколько работает? 3-4 минуты, пока он вскипятит воду. Соответственно, даже мощная техника, которая работает недолго это не такая критичная история. Критично то, что работает постоянно, поэтому это обогреватели. Еще различные водогрейки», — заключил он.