В Миассе (Челябинская область) полиция и Росгвардия разогнали подростков, которые собрались в ТРЦ «Слон». В соцсетях появились видео, как толпы подростков бегут от патрульных автомобилей.
«В Миассе проводились профилактические мероприятия, как и в Челябинске, связанные с „ЧВК Редан“. В ТРЦ „Слон“ собрались подростки, несколько человек были доставлены в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
Видеозаписи с бегущими от силовиков подростками появились в паблике «Инцидент. Миасс». По записи непонятно, принадлежат ли подростки к какой-либо субкультуре. Известно, что никаких драк в ТРЦ не было.
Ранее профилактические мероприятия прошли в Челябинске. Несколько групп подростков с Кировки доставили в отдел полиции «Центральный» для беседы.
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