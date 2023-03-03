03 марта 2023

Силовики в Миассе разогнали сходку подростков в ТРЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , патруль, полиция
Полиция в регионе проводит профилактические рейды по ситуации с «ЧВК Редан» Фото:
новость из сюжета
Новая субкультура «ЧВК Редан»

В Миассе (Челябинская область) полиция и Росгвардия разогнали подростков, которые собрались в ТРЦ «Слон». В соцсетях появились видео, как толпы подростков бегут от патрульных автомобилей.

«В Миассе проводились профилактические мероприятия, как и в Челябинске, связанные с „ЧВК Редан“. В ТРЦ „Слон“ собрались подростки, несколько человек были доставлены в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

Видеозаписи с бегущими от силовиков подростками появились в паблике «Инцидент. Миасс». По записи непонятно, принадлежат ли подростки к какой-либо субкультуре. Известно, что никаких драк в ТРЦ не было.

Ранее профилактические мероприятия прошли в Челябинске. Несколько групп подростков с Кировки доставили в отдел полиции «Центральный» для беседы.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Миассе (Челябинская область) полиция и Росгвардия разогнали подростков, которые собрались в ТРЦ «Слон». В соцсетях появились видео, как толпы подростков бегут от патрульных автомобилей. «В Миассе проводились профилактические мероприятия, как и в Челябинске, связанные с „ЧВК Редан“. В ТРЦ „Слон“ собрались подростки, несколько человек были доставлены в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Видеозаписи с бегущими от силовиков подростками появились в паблике «Инцидент. Миасс». По записи непонятно, принадлежат ли подростки к какой-либо субкультуре. Известно, что никаких драк в ТРЦ не было. Ранее профилактические мероприятия прошли в Челябинске. Несколько групп подростков с Кировки доставили в отдел полиции «Центральный» для беседы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...