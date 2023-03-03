Силовики в Миассе разогнали сходку подростков в ТРЦ. Видео

04 марта 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Полиция в регионе проводит профилактические рейды по ситуации с «ЧВК Редан» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан» В Миассе (Челябинская область) полиция и Росгвардия разогнали подростков, которые собрались в ТРЦ «Слон». В соцсетях появились видео, как толпы подростков бегут от патрульных автомобилей. «В Миассе проводились профилактические мероприятия, как и в Челябинске, связанные с „ЧВК Редан“. В ТРЦ „Слон“ собрались подростки, несколько человек были доставлены в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Видеозаписи с бегущими от силовиков подростками появились в паблике «Инцидент. Миасс». По записи непонятно, принадлежат ли подростки к какой-либо субкультуре. Известно, что никаких драк в ТРЦ не было. Ранее профилактические мероприятия прошли в Челябинске. Несколько групп подростков с Кировки доставили в отдел полиции «Центральный» для беседы.

В Миассе (Челябинская область) полиция и Росгвардия разогнали подростков, которые собрались в ТРЦ «Слон». В соцсетях появились видео, как толпы подростков бегут от патрульных автомобилей. «В Миассе проводились профилактические мероприятия, как и в Челябинске, связанные с „ЧВК Редан“. В ТРЦ „Слон“ собрались подростки, несколько человек были доставлены в полицию», — рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. Видеозаписи с бегущими от силовиков подростками появились в паблике «Инцидент. Миасс». По записи непонятно, принадлежат ли подростки к какой-либо субкультуре. Известно, что никаких драк в ТРЦ не было. Ранее профилактические мероприятия прошли в Челябинске. Несколько групп подростков с Кировки доставили в отдел полиции «Центральный» для беседы.