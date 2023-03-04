Bloomberg: российский импорт вернулся к уровню 2020 года

Россия вернула свой импорт к уровню 2020 года. Об этом написали в Bloomberg. При этом российской стороне успешно удается обходить санкции Евросоюза.
«Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза (ЕС) и „Большой семерки“, а ее импорт в значительной степени вернулся к „довоенному уровню“ 2020 года», — написали в издании со ссылкой на источник в ЕС. При этом в материале отметили, что несмотря на экспортные ограничения Россия продолжает получать все необходимые товары благодаря реэкспорту из стран СНГ и Китая.
После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно вводить санкции против РФ. На данный момент в отношении российской стороны применили 10 пакетов ограничений. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС своими запретами «не добился ровным счетом ничего». По его словам, Евросоюз лишь «продемонстрировал свою беспомощность», передает Pravda.Ru. Также депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани сказал, что разногласия внутри ЕС могут сделать 10 пакет санкций последним, пишет телеканал 360.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
Россия вернула свой импорт к уровню 2020 года. Об этом написали в Bloomberg. При этом российской стороне успешно удается обходить санкции Евросоюза. «Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза (ЕС) и „Большой семерки“, а ее импорт в значительной степени вернулся к „довоенному уровню“ 2020 года», — написали в издании со ссылкой на источник в ЕС. При этом в материале отметили, что несмотря на экспортные ограничения Россия продолжает получать все необходимые товары благодаря реэкспорту из стран СНГ и Китая. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно вводить санкции против РФ. На данный момент в отношении российской стороны применили 10 пакетов ограничений. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС своими запретами «не добился ровным счетом ничего». По его словам, Евросоюз лишь «продемонстрировал свою беспомощность», передает Pravda.Ru. Также депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани сказал, что разногласия внутри ЕС могут сделать 10 пакет санкций последним, пишет телеканал 360.