Bloomberg: российский импорт вернулся к уровню 2020 года

04 марта 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Россия получает необходимые товары из Китая и стран СНГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия вернула свой импорт к уровню 2020 года. Об этом написали в Bloomberg. При этом российской стороне успешно удается обходить санкции Евросоюза. «Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза (ЕС) и „Большой семерки“, а ее импорт в значительной степени вернулся к „довоенному уровню“ 2020 года», — написали в издании со ссылкой на источник в ЕС. При этом в материале отметили, что несмотря на экспортные ограничения Россия продолжает получать все необходимые товары благодаря реэкспорту из стран СНГ и Китая. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно вводить санкции против РФ. На данный момент в отношении российской стороны применили 10 пакетов ограничений. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС своими запретами «не добился ровным счетом ничего». По его словам, Евросоюз лишь « продемонстрировал свою беспомощность », передает Pravda.Ru. Также депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани сказал, что разногласия внутри ЕС могут сделать 10 пакет санкций последним, пишет телеканал 360.

Россия вернула свой импорт к уровню 2020 года. Об этом написали в Bloomberg. При этом российской стороне успешно удается обходить санкции Евросоюза. «Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза (ЕС) и „Большой семерки“, а ее импорт в значительной степени вернулся к „довоенному уровню“ 2020 года», — написали в издании со ссылкой на источник в ЕС. При этом в материале отметили, что несмотря на экспортные ограничения Россия продолжает получать все необходимые товары благодаря реэкспорту из стран СНГ и Китая. После начала спецоперации страны Евросоюза начали активно вводить санкции против РФ. На данный момент в отношении российской стороны применили 10 пакетов ограничений. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС своими запретами «не добился ровным счетом ничего». По его словам, Евросоюз лишь «продемонстрировал свою беспомощность», передает Pravda.Ru. Также депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани сказал, что разногласия внутри ЕС могут сделать 10 пакет санкций последним, пишет телеканал 360.