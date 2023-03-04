Украинский аналитик Черник допустил скорую сдачу Бахмута

04 марта 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Бахмут является важным направлением для ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положение ВСУ в Бахмуте (Артемовске) — тяжелейшее. В случае принятия украинским командованием решения об отводе войск «трагедии не будет». Такое мнение высказал украинский военный аналитик Петр Черник. «Но сегодня, по его словам, город действительно «в тяжелейшем положении». Он подчеркнул, что «если Бахмут будет разрушен до фундамента и высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что стоит делать оперативный отход, то трагедии не будет», — передает украинский Военный медиа-центр в своем telegram-канале со ссылкой на слова Петра Черника. Аналитик назвал Бахмут стратегической точкой. Он отметил, что город является потенциальным плацдармом для контрнаступления ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский приказал не сдавать Бахмут, пока ВСУ не получат военную помощь от Запада. В Офисе Зеленского признавали, что платят высокую цену за удержание этого рубежа. В ЧВК «Вагнер» сообщили, что отрезали ВСУ от путей снабжения в Бахмуте. Город почти полностью окружен российскими войсками, передает телеканал 360. Командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявлял, что получил приказ уходить из Бахмута, передает сайт MK.RU .

Положение ВСУ в Бахмуте (Артемовске) — тяжелейшее. В случае принятия украинским командованием решения об отводе войск «трагедии не будет». Такое мнение высказал украинский военный аналитик Петр Черник. «Но сегодня, по его словам, город действительно «в тяжелейшем положении». Он подчеркнул, что «если Бахмут будет разрушен до фундамента и высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что стоит делать оперативный отход, то трагедии не будет», — передает украинский Военный медиа-центр в своем telegram-канале со ссылкой на слова Петра Черника. Аналитик назвал Бахмут стратегической точкой. Он отметил, что город является потенциальным плацдармом для контрнаступления ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский приказал не сдавать Бахмут, пока ВСУ не получат военную помощь от Запада. В Офисе Зеленского признавали, что платят высокую цену за удержание этого рубежа. В ЧВК «Вагнер» сообщили, что отрезали ВСУ от путей снабжения в Бахмуте. Город почти полностью окружен российскими войсками, передает телеканал 360. Командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявлял, что получил приказ уходить из Бахмута, передает сайт MK.RU.