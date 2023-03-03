В США допустили сдачу территорий Украиной в ходе переговоров с РФ

04 марта 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Украине придется отдать территории при поражении в конфликте с РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Киев потерпит поражение в конфликте, то, вероятно, при переговорах ему придется отдать восточные территории России. Такое мнение высказал обозреватель Майкл Гай в своей статье для The National Interest. При этом он предупредил, что Украина может превратиться в развалины, если не согласится на условия Москвы сейчас. «Мирные переговоры с РФ для Украины, вероятно, будут включать в себя сдачу Киевом своей восточной территории», — пишет Гай для The National Interest . «Поскольку [спецоперация] в Украине идет полным ходом, а мирные переговоры еще не начались, давно пора спросить себя, стоит ли помогать Киеву восстанавливать контроль над восточной Украиной», задался вопросом журналист. По его мнению, чем дольше Запад будет оказывать военную помощь, тем дольше жители Украины будут оставаться обманутыми. Он предупредил, что Украина рискует превратиться в руины, «ее руководство будет свергнуто», если Киев не согласится на переговоры с Москвой до поражения ВСУ. Ранее сообщалось, что переговоры и признание утраченных территорий российскими станет лучшим исходом для украинской стороны. Киев фактически уже проиграл, считает морпех США в отставке Скотт Риттер. ВСУ еще держатся только благодаря вооружению от НАТО, писали СМИ. Украинские депутаты перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Они считают, что страна несет слишком большие потери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Киев потерпит поражение в конфликте, то, вероятно, при переговорах ему придется отдать восточные территории России. Такое мнение высказал обозреватель Майкл Гай в своей статье для The National Interest. При этом он предупредил, что Украина может превратиться в развалины, если не согласится на условия Москвы сейчас. «Мирные переговоры с РФ для Украины, вероятно, будут включать в себя сдачу Киевом своей восточной территории», — пишет Гай для The National Interest. «Поскольку [спецоперация] в Украине идет полным ходом, а мирные переговоры еще не начались, давно пора спросить себя, стоит ли помогать Киеву восстанавливать контроль над восточной Украиной», задался вопросом журналист. По его мнению, чем дольше Запад будет оказывать военную помощь, тем дольше жители Украины будут оставаться обманутыми. Он предупредил, что Украина рискует превратиться в руины, «ее руководство будет свергнуто», если Киев не согласится на переговоры с Москвой до поражения ВСУ. Ранее сообщалось, что переговоры и признание утраченных территорий российскими станет лучшим исходом для украинской стороны. Киев фактически уже проиграл, считает морпех США в отставке Скотт Риттер. ВСУ еще держатся только благодаря вооружению от НАТО, писали СМИ. Украинские депутаты перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Они считают, что страна несет слишком большие потери.