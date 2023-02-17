В Офисе Зеленского назвали условие для переговоров с Россией

Глава офиса Зеленского Подоляк: переговоры будут после вывода армии РФ
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк считает, что есть только один способ решения конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина могут начать переговоры только после вывода российской армии. Об этом сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговоры могут начаться, когда РФ выведет свои войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают РФ время для перегруппировки сил и возобновления боевых действий в любой момент», — написал Подоляк в Twitter. Он отметил, что боевые действия должны закончиться победой Украины.

В НАТО считают, что поставки оружия помогут достичь мира в конфликте на Украине. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ выражали готовность к диалогу с Украиной, но без предварительных условий, передает Life.

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Россия и Украина могут начать переговоры только после вывода российской армии. Об этом сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры могут начаться, когда РФ выведет свои войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают РФ время для перегруппировки сил и возобновления боевых действий в любой момент», — написал Подоляк в Twitter. Он отметил, что боевые действия должны закончиться победой Украины. В НАТО считают, что поставки оружия помогут достичь мира в конфликте на Украине. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ выражали готовность к диалогу с Украиной, но без предварительных условий, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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