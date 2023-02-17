В Офисе Зеленского назвали условие для переговоров с Россией

Глава офиса Зеленского Подоляк: переговоры будут после вывода армии РФ

17 февраля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк считает, что есть только один способ решения конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина могут начать переговоры только после вывода российской армии. Об этом сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры могут начаться, когда РФ выведет свои войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают РФ время для перегруппировки сил и возобновления боевых действий в любой момент», — написал Подоляк в Twitter. Он отметил, что боевые действия должны закончиться победой Украины. В НАТО считают, что поставки оружия помогут достичь мира в конфликте на Украине. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ выражали готовность к диалогу с Украиной, но без предварительных условий, передает Life .

Россия и Украина могут начать переговоры только после вывода российской армии. Об этом сказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры могут начаться, когда РФ выведет свои войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают РФ время для перегруппировки сил и возобновления боевых действий в любой момент», — написал Подоляк в Twitter. Он отметил, что боевые действия должны закончиться победой Украины. В НАТО считают, что поставки оружия помогут достичь мира в конфликте на Украине. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ выражали готовность к диалогу с Украиной, но без предварительных условий, передает Life.