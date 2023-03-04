Нарколог рассказал, как определить алкоголизм

Нарколог Петров: провалы в памяти — один из признаков алкоголизма

04 марта 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

У алкозависимого появляются провалы в памяти, заявил, Даниил Петров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Признаками алкоголизма являются ожидание возможности выпить, провалы в памяти, а также постепенное увеличение дозы алкоголя. Об этом заявил главврач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров. «К первым признакам алкогольной зависимости можно отнести нетерпение в ожидании возможности выпить после рабочего дня и небольшие провалы в памяти», — рассказал Даниил Петров в беседе с «Мослентой». Также специалист подчеркнул, что сначала проблемы с памятью незначительны, однако со временем они будут усиливаться. По словам нарколога, зависимый начинает постепенно увеличивать дозу алкоголя. На этой стадии человек начинает искать поводы не идти на работу и брать отгулы. Также доктор отметил, что человек с зависимостью не может надолго отказаться от употребления алкоголя. «Человек не может отказаться от привычного ежедневного употребления хотя бы на две недели. Возникает чувство тревоги и легкой агрессии в течение дня, пока человек не употребит алкоголь», — заявил Петров.

Признаками алкоголизма являются ожидание возможности выпить, провалы в памяти, а также постепенное увеличение дозы алкоголя. Об этом заявил главврач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров. «К первым признакам алкогольной зависимости можно отнести нетерпение в ожидании возможности выпить после рабочего дня и небольшие провалы в памяти», — рассказал Даниил Петров в беседе с «Мослентой». Также специалист подчеркнул, что сначала проблемы с памятью незначительны, однако со временем они будут усиливаться. По словам нарколога, зависимый начинает постепенно увеличивать дозу алкоголя. На этой стадии человек начинает искать поводы не идти на работу и брать отгулы. Также доктор отметил, что человек с зависимостью не может надолго отказаться от употребления алкоголя. «Человек не может отказаться от привычного ежедневного употребления хотя бы на две недели. Возникает чувство тревоги и легкой агрессии в течение дня, пока человек не употребит алкоголь», — заявил Петров.