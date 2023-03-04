Нарколог рассказал, как определить алкоголизм

Признаками алкоголизма являются ожидание возможности выпить, провалы в памяти, а также постепенное увеличение дозы алкоголя. Об этом заявил главврач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров.
«К первым признакам алкогольной зависимости можно отнести нетерпение в ожидании возможности выпить после рабочего дня и небольшие провалы в памяти», — рассказал Даниил Петров в беседе с «Мослентой». Также специалист подчеркнул, что сначала проблемы с памятью незначительны, однако со временем они будут усиливаться.
По словам нарколога, зависимый начинает постепенно увеличивать дозу алкоголя. На этой стадии человек начинает искать поводы не идти на работу и брать отгулы.
Также доктор отметил, что человек с зависимостью не может надолго отказаться от употребления алкоголя. «Человек не может отказаться от привычного ежедневного употребления хотя бы на две недели. Возникает чувство тревоги и легкой агрессии в течение дня, пока человек не употребит алкоголь», — заявил Петров.
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