Офисные помещения в Новом Уренгое за год подорожали на 19,3%
Стоимость офисных помещений в Новом Уренгое (ЯНАО) за год увеличилась на 19,3%. Об этом сообщается на сайте Restate.
Согласно опубликованным данным, в период с марта 2022 года по март 2023 года офисная недвижимость подорожала на 22065 рублей (19,3%). Текущая стоимость квадратного метра составляет 135,9 тысячи рублей. Цены варьируются от 4,5 до 110 млн рублей за объект.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО растет спрос на аренду помещений для бизнеса, наибольший рост отмечен в Ноябрьске (+31,9). Рост также отмечен в Салехарде (+12,2%) и Новом Уренгое (+10,7%).
График изменения цен на офисную недвижимость в Новом Уренгое
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