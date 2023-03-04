04 марта 2023
03 марта 2023
02 марта 2023

В ЯНАО резко подорожала коммерческая недвижимость. Скрин

В Новом Уренгое за год цена на офисы выросли на 19,3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Офисные помещения в Новом Уренгое за год подорожали на 19,3% Фото:

Стоимость офисных помещений в Новом Уренгое (ЯНАО) за год увеличилась на 19,3%. Об этом сообщается на сайте Restate.

Согласно опубликованным данным, в период с марта 2022 года по март 2023 года офисная недвижимость подорожала на 22065 рублей (19,3%). Текущая стоимость квадратного метра составляет 135,9 тысячи рублей. Цены варьируются от 4,5 до 110 млн рублей за объект.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО растет спрос на аренду помещений для бизнеса, наибольший рост отмечен в Ноябрьске (+31,9). Рост также отмечен в Салехарде (+12,2%) и Новом Уренгое (+10,7%).

График изменения цен на офисную недвижимость в Новом Уренгое

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Стоимость офисных помещений в Новом Уренгое (ЯНАО) за год увеличилась на 19,3%. Об этом сообщается на сайте Restate. Согласно опубликованным данным, в период с марта 2022 года по март 2023 года офисная недвижимость подорожала на 22065 рублей (19,3%). Текущая стоимость квадратного метра составляет 135,9 тысячи рублей. Цены варьируются от 4,5 до 110 млн рублей за объект. Ранее сообщалось, что в ЯНАО растет спрос на аренду помещений для бизнеса, наибольший рост отмечен в Ноябрьске (+31,9). Рост также отмечен в Салехарде (+12,2%) и Новом Уренгое (+10,7%).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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