В Челябинской области выставили на продажу асфальтобетонный завод

05 марта 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Производительность завода — 80 тонн в час (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области выставили на продажу асфальтобетонный завод. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Асфальтобетонный завод „Тельтомат 100“, производительность 80 тонн в час. Год выпуска — 1990, полная реконструкция в 2022 году. Полученно экологическое разрешение на работу, установлена трансформаторная подстанция на 630 квА, установлена АСУ. Лаборатория для проверки всех фракций щебня и битума, в так же проверки готового асфальта. Переведен с гидравлики на пневмосистему, заменена вся кабельно-проводниковая продукция», — говорится в объявлении. Завод расположен в Сосновском районе. Продавец готов предоставить в аренду земельный участок под завод и склад щебня, также возможна покупка этого участка. Стоимость завода — 21 млн рублей. Недавно в Челябинске был выставлен на продажу офис площадью 53,9 кв. м за 7,5 млн рублей. В объявлении продавец указал на высокие проходимость и автомобильный трафик места на Комсомольском проспекте, где находится офисное помещение.

В Челябинской области выставили на продажу асфальтобетонный завод. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Асфальтобетонный завод „Тельтомат 100“, производительность 80 тонн в час. Год выпуска — 1990, полная реконструкция в 2022 году. Полученно экологическое разрешение на работу, установлена трансформаторная подстанция на 630 квА, установлена АСУ. Лаборатория для проверки всех фракций щебня и битума, в так же проверки готового асфальта. Переведен с гидравлики на пневмосистему, заменена вся кабельно-проводниковая продукция», — говорится в объявлении. Завод расположен в Сосновском районе. Продавец готов предоставить в аренду земельный участок под завод и склад щебня, также возможна покупка этого участка. Стоимость завода — 21 млн рублей. Недавно в Челябинске был выставлен на продажу офис площадью 53,9 кв. м за 7,5 млн рублей. В объявлении продавец указал на высокие проходимость и автомобильный трафик места на Комсомольском проспекте, где находится офисное помещение.