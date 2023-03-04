04 марта 2023
03 марта 2023

В Челябинской области выставили на продажу асфальтобетонный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Промышленный клипарт. Магнитогорск, производство, асфальтовый завод, окс
Производительность завода — 80 тонн в час (архивное фото) Фото:

В Челябинской области выставили на продажу асфальтобетонный завод. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Асфальтобетонный завод „Тельтомат 100“, производительность 80 тонн в час. Год выпуска — 1990, полная реконструкция в 2022 году. Полученно экологическое разрешение на работу, установлена трансформаторная подстанция на 630 квА, установлена АСУ. Лаборатория для проверки всех фракций щебня и битума, в так же проверки готового асфальта. Переведен с гидравлики на пневмосистему, заменена вся кабельно-проводниковая продукция», — говорится в объявлении.

Завод расположен в Сосновском районе. Продавец готов предоставить в аренду земельный участок под завод и склад щебня, также возможна покупка этого участка. Стоимость завода — 21 млн рублей.

Недавно в Челябинске был выставлен на продажу офис площадью 53,9 кв. м за 7,5 млн рублей. В объявлении продавец указал на высокие проходимость и автомобильный трафик места на Комсомольском проспекте, где находится офисное помещение.

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В Челябинской области выставили на продажу асфальтобетонный завод. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Асфальтобетонный завод „Тельтомат 100“, производительность 80 тонн в час. Год выпуска — 1990, полная реконструкция в 2022 году. Полученно экологическое разрешение на работу, установлена трансформаторная подстанция на 630 квА, установлена АСУ. Лаборатория для проверки всех фракций щебня и битума, в так же проверки готового асфальта. Переведен с гидравлики на пневмосистему, заменена вся кабельно-проводниковая продукция», — говорится в объявлении. Завод расположен в Сосновском районе. Продавец готов предоставить в аренду земельный участок под завод и склад щебня, также возможна покупка этого участка. Стоимость завода — 21 млн рублей. Недавно в Челябинске был выставлен на продажу офис площадью 53,9 кв. м за 7,5 млн рублей. В объявлении продавец указал на высокие проходимость и автомобильный трафик места на Комсомольском проспекте, где находится офисное помещение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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