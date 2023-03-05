Глава Брянской области: все восстановительные работы после диверсии ВСУ закончены

Александр Богомаз посетил все населенные пункты, пострадавшие от украинских диверсантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

В Брянской области, после атаки украинской диверсионной разведывательной группы 2 марта, были завершены все восстановительные работы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале . Также губернатор Брянской области заявил, что посетил населенные пункты, пострадавшие в ходе диверсии. «Провели совещание со всеми службами и силовым блоком по вопросам обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности», — сказал политик.

Атака украинских диверсантов в Брянской области произошла 2 марта. В результате действий террористов погибли двое гражданских, а также получили ранения мужчина и десятилетний мальчик по имени Федор, который спас от обстрела двух девочек. Также сообщалось, что Молодая гвардия «Единой России» наградит Федора медалью «Юный Герой», пишет РАПСИ.