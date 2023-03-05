Минобороны сообщило об уничтожении пункта «Азова»* в Запорожье

ВС РФ поразили цель в районе населенного пункта Муравьевка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожье, в районе населенного пункта Муравьевка, российские войска уничтожили командный пункт нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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