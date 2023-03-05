Минобороны сообщило об уничтожении пункта «Азова»* в Запорожье

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ВС РФ поразили цель в районе населенного пункта Муравьевка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье, в районе населенного пункта Муравьевка, российские войска уничтожили командный пункт нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

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В Запорожье, в районе населенного пункта Муравьевка, российские войска уничтожили командный пункт нацбатальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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