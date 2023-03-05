Глава района в Брянской области: диверсанты выстрелили из гранатомета по дому с детьми

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, гранатомет, схрон, автоматы, тайник, боевое оружие
Диверсанты выстрелили из гранатомета по дому с детьми, сказал Александр Исаев Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Украинская диверсионная разведывательная группа, совершившая нападение в Брянской области, ударила из гранатомета по жилому дому, в котором находились дети. Об этом заявил глава администрации Климовского района Александр Исаев.

«Украинские террористы, совершившие в четверг нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми», — сказал Александр Исаев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что все восстановительные мероприятия после терактов были завершены. Об этом он написал у себя в Telegram.

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Украинская диверсионная разведывательная группа, совершившая нападение в Брянской области, ударила из гранатомета по жилому дому, в котором находились дети. Об этом заявил глава администрации Климовского района Александр Исаев. «Украинские террористы, совершившие в четверг нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми», — сказал Александр Исаев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что все восстановительные мероприятия после терактов были завершены. Об этом он написал у себя в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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