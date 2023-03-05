Глава района в Брянской области: диверсанты выстрелили из гранатомета по дому с детьми

Украинская диверсионная разведывательная группа, совершившая нападение в Брянской области, ударила из гранатомета по жилому дому, в котором находились дети. Об этом заявил глава администрации Климовского района Александр Исаев.
«Украинские террористы, совершившие в четверг нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми», — сказал Александр Исаев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что все восстановительные мероприятия после терактов были завершены. Об этом он написал у себя в Telegram.
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