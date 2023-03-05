Глава района в Брянской области: диверсанты выстрелили из гранатомета по дому с детьми

05 марта 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Диверсанты выстрелили из гранатомета по дому с детьми, сказал Александр Исаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Украинская диверсионная разведывательная группа, совершившая нападение в Брянской области, ударила из гранатомета по жилому дому, в котором находились дети. Об этом заявил глава администрации Климовского района Александр Исаев. «Украинские террористы, совершившие в четверг нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми», — сказал Александр Исаев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что все восстановительные мероприятия после терактов были завершены. Об этом он написал у себя в Telegram.

Украинская диверсионная разведывательная группа, совершившая нападение в Брянской области, ударила из гранатомета по жилому дому, в котором находились дети. Об этом заявил глава администрации Климовского района Александр Исаев. «Украинские террористы, совершившие в четверг нападение в Брянской области, ударили из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми», — сказал Александр Исаев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее губернатор области Александр Богомаз сообщил, что все восстановительные мероприятия после терактов были завершены. Об этом он написал у себя в Telegram.