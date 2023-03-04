04 марта 2023

Из Екатеринбурга в зону СВО отправился отряд казаков. Фото

Из Екатеринбурга в зону спецоперации отправились оренбуржские казаки-добровольцы из отряда «Ермак»
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание атаманов. Курган , казаки, атаманы
Казаки отправятся в отряд «Ермак», находящийся в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отряд казаков-добровольцев отправился из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции. Добровольцы пополнят казачий отряд «Ермак» (БАРС-15). Об этом URA.RU рассказали в Оренбуржском войсковом казачьем обществе.

«Перед отправкой были проведены подготовительные мероприятия, занятия по медицинской подготовке. Слова напутствия бойцам произнес священник и войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов», — сообщили в пресс-службе оренбуржского казачества.

Помощь в материальном укомплектовании добровольцев оказали волонтеры, студенты, неравнодушные граждане, организации, а также свердловский областной военкомат. Были собраны медикаменты, аптечки, спальники, носилки, рюкзаки, разгрузочные жилеты и флисовое белье.

Атаман Оренбургского казачьего войска высоко отозвался об отряде, в который отправятся бойцы. «Вы приняли решение, которое вызывает только одно чувство — чувство глубочайшего уважения, вы едете в 15-й отряд. Об этом подразделении идет хорошая молва и добрая слава. Хочу вам всем пожелать добра, крепкого здоровья, солдатской удачи», — напутствовал добровольцев генерал Романов.

Ранее URA.RU сообщало о возвращении казаков из зоны СВО в Екатеринбург, которым оказывали поддержку их свердловские сослуживцы. Бойцов встречали колокольным звоном Храма-на-Крови.

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Отряд казаков-добровольцев отправился из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции. Добровольцы пополнят казачий отряд «Ермак» (БАРС-15). Об этом URA.RU рассказали в Оренбуржском войсковом казачьем обществе. «Перед отправкой были проведены подготовительные мероприятия, занятия по медицинской подготовке. Слова напутствия бойцам произнес священник и войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов», — сообщили в пресс-службе оренбуржского казачества. Помощь в материальном укомплектовании добровольцев оказали волонтеры, студенты, неравнодушные граждане, организации, а также свердловский областной военкомат. Были собраны медикаменты, аптечки, спальники, носилки, рюкзаки, разгрузочные жилеты и флисовое белье. Атаман Оренбургского казачьего войска высоко отозвался об отряде, в который отправятся бойцы. «Вы приняли решение, которое вызывает только одно чувство — чувство глубочайшего уважения, вы едете в 15-й отряд. Об этом подразделении идет хорошая молва и добрая слава. Хочу вам всем пожелать добра, крепкого здоровья, солдатской удачи», — напутствовал добровольцев генерал Романов. Ранее URA.RU сообщало о возвращении казаков из зоны СВО в Екатеринбург, которым оказывали поддержку их свердловские сослуживцы. Бойцов встречали колокольным звоном Храма-на-Крови.
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