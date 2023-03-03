В ХМАО отменили занятия школьников первой смены

04 марта 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

В ХМАО снова пришли морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО 4 марта отменили занятия для школьников первой смены из-за морозной погоды. Информация опубликована на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха от -31,4С до -32,4С, сила ветра 0-1 метр в секунду. Диапазон классов с 1 по 4, температура воздуха от -28,3С до -30,7С, скорость ветра нулевая», — сообщается на портале «Госуслуги». Отменяются занятия для учеников с 1 по 4 классы в Нижнесорымском, Саранпауле, Щекурье и Ломбовож. Дети с 1 по 8 класс освобождаются от занятий в следующих населенных пунктах: Белоярский, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Полноват, Ванзеват, Березово. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается похолодание. Накануне занятия были отменены для школьников Березовского и Белоярского районов.

В ХМАО 4 марта отменили занятия для школьников первой смены из-за морозной погоды. Информация опубликована на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Диапазон классов с 1 по 8, температура воздуха от -31,4С до -32,4С, сила ветра 0-1 метр в секунду. Диапазон классов с 1 по 4, температура воздуха от -28,3С до -30,7С, скорость ветра нулевая», — сообщается на портале «Госуслуги». Отменяются занятия для учеников с 1 по 4 классы в Нижнесорымском, Саранпауле, Щекурье и Ломбовож. Дети с 1 по 8 класс освобождаются от занятий в следующих населенных пунктах: Белоярский, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Сосновка, Полноват, Ванзеват, Березово. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается похолодание. Накануне занятия были отменены для школьников Березовского и Белоярского районов.