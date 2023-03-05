Екатеринбург вошел в топ городов, где снизились цены на жилье

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизились на 0,38% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге снизились цены за квадратный метр в квартирах на вторичном рынке на 0,38%. В топе городов России по этому показателю столица Урала оказалась на седьмом месте, следует из данных аналитиков консалтинговой компании SRG.

По итогам февраля средняя стоимость квадратного метра составила 105 998 рублей. Это на 0,38% меньше, чем в прошлом месяце, передает данные аналитиков SRG РБК.

По динамике цен среди городов РФ Екатеринбург занял седьмое место, лидируют Калининград, Ижевск и Уфа. При этом цена за квадратный метр в столице Свердловской области стала выше, чем в Челябинске (70 717 рублей) и Перми (89 382 рубля), однако меньше, чем в Тюмени (110 281 рубль).

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вырос спрос на хрущевки на 12%. При этом цены на квартиры в таких домах поднялась на 7%.