05 марта 2023

Экс-разведчик Пентагона уличил Байдена в военных преступлениях на Украине

Экс-разведчик Риттер: военная помощь США ведет к увеличению числа украинских жертв
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Военная помощь Джо Байдена ведет к увеличению числа жертв на Украине, считает Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки вооружений США на Украину приводят к увеличению числа жертв конфликта. С таким мнением выступил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он считает, что действия американского президента Джо Байдена необходимо воспринимать как военное преступление.

«Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что американская помощь разжигает огонь, который пожирает жизни украинцев? Администрация Байдена войдет в историю как организатор самых чудовищных военных преступлений в современной истории», — заявил Скотт Риттер. Сообщение опубликовано на его странице в Twitter.

Страны Запада поставляют оружие Киеву с начала украинского конфликта. В Венгрии считают, что конфликт не прекратится, пока ведутся боевые действия, сообщает Nation News. В США намекнули, что это не безвозмездная помощь, передает RT. Предполагается, что впоследствии Украина вернет полученные средства.

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Поставки вооружений США на Украину приводят к увеличению числа жертв конфликта. С таким мнением выступил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он считает, что действия американского президента Джо Байдена необходимо воспринимать как военное преступление. «Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что американская помощь разжигает огонь, который пожирает жизни украинцев? Администрация Байдена войдет в историю как организатор самых чудовищных военных преступлений в современной истории», — заявил Скотт Риттер. Сообщение опубликовано на его странице в Twitter. Страны Запада поставляют оружие Киеву с начала украинского конфликта. В Венгрии считают, что конфликт не прекратится, пока ведутся боевые действия, сообщает Nation News. В США намекнули, что это не безвозмездная помощь, передает RT. Предполагается, что впоследствии Украина вернет полученные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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