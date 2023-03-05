05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Новый мэр Березников взял в команду бывшего замминистра строительства края

Глава Березников Казаченко назначил заместителем экс-чиновника правительства Александра Пономарева
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол Кадровый потенциал стройкомплекса. Пермь, портрет, пономарев александр
Александр Пономарев будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства Фото:

Новый глава Березников в Пермском крае Алексей Казченко набирает команду. Сегодня он представил коллективу администрации города своего первого заместителя — им стал Александр Пономарев, работавший ранее первым заместителем министра строительства Пермского края.

«Принято первое кадровое решение. Представил коллективу Александра Пономарева в должности первого заместителя главы администрации города. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщил Казаченко в Telegram.

Казаченко на пост мэра избрали депутаты думы Березников 13 февраля. Пономарев ушел с должности в региональном правительстве 6 февраля. Источник URA.RU в политэлитах говорил, что причиной его отставки стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова. Он покинул рабочее место 20 января.

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Новый глава Березников в Пермском крае Алексей Казченко набирает команду. Сегодня он представил коллективу администрации города своего первого заместителя — им стал Александр Пономарев, работавший ранее первым заместителем министра строительства Пермского края. «Принято первое кадровое решение. Представил коллективу Александра Пономарева в должности первого заместителя главы администрации города. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщил Казаченко в Telegram. Казаченко на пост мэра избрали депутаты думы Березников 13 февраля. Пономарев ушел с должности в региональном правительстве 6 февраля. Источник URA.RU в политэлитах говорил, что причиной его отставки стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова. Он покинул рабочее место 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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