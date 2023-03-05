Новый мэр Березников взял в команду бывшего замминистра строительства края

Новый глава Березников в Пермском крае Алексей Казченко набирает команду. Сегодня он представил коллективу администрации города своего первого заместителя — им сталАлександр Пономарев, работавший ранее первым заместителем министра строительства Пермского края.
«Принято первое кадровое решение. Представил коллективу Александра Пономарева в должности первого заместителя главы администрации города. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщил Казаченко в Telegram.
Казаченко на пост мэра избрали депутаты думы Березников 13 февраля. Пономарев ушел с должности в региональном правительстве 6 февраля. Источник URA.RU в политэлитах говорил, что причиной его отставки стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова. Он покинул рабочее место 20 января.
Новый глава Березников в Пермском крае Алексей Казченко набирает команду. Сегодня он представил коллективу администрации города своего первого заместителя — им стал Александр Пономарев, работавший ранее первым заместителем министра строительства Пермского края. «Принято первое кадровое решение. Представил коллективу Александра Пономарева в должности первого заместителя главы администрации города. Он будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства, капитального строительства», — сообщил Казаченко в Telegram. Казаченко на пост мэра избрали депутаты думы Березников 13 февраля. Пономарев ушел с должности в региональном правительстве 6 февраля. Источник URA.RU в политэлитах говорил, что причиной его отставки стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова. Он покинул рабочее место 20 января.