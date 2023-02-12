Депутаты выбрали мэром Березников ставленника краевого правительства. Инсайд URA.RU подтвердился

Мэром Березников избрали Алексея Казаченко

13 февраля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Березники спустя полгода обрели мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главой Березников (Пермский край) станет руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Такое решение приняли сегодня депутаты местной думы. «Главой города Березники стал Алексей Казаченко. За него проголосовали 24 депутата», — сообщает telegram-канал «Березниковский рабочий». Конкуренцию Казаченко составлял депутат думы Березников Алексей Пегушин, но получил один голос. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру Казаченко согласовали в краевой администрации. «Он будет проводить ту политику, которую ему скажут проводить край и губернатор», — говорил источник агентства. Предыдущие мэры Березников были выходцами из компании «Уралкалий». В середине августа 2022 года занимавший этот пост Константин Светлаков уволился. Источники URA.RU говорили, что у него не сложились отношения с местными элитами.

Главой Березников (Пермский край) станет руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Такое решение приняли сегодня депутаты местной думы. «Главой города Березники стал Алексей Казаченко. За него проголосовали 24 депутата», — сообщает telegram-канал «Березниковский рабочий». Конкуренцию Казаченко составлял депутат думы Березников Алексей Пегушин, но получил один голос. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру Казаченко согласовали в краевой администрации. «Он будет проводить ту политику, которую ему скажут проводить край и губернатор», — говорил источник агентства. Предыдущие мэры Березников были выходцами из компании «Уралкалий». В середине августа 2022 года занимавший этот пост Константин Светлаков уволился. Источники URA.RU говорили, что у него не сложились отношения с местными элитами.