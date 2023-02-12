Главой Березников (Пермский край) станет руководитель ГКУ «Центр организации закупок» Алексей Казаченко. Такое решение приняли сегодня депутаты местной думы.
«Главой города Березники стал Алексей Казаченко. За него проголосовали 24 депутата», — сообщает telegram-канал «Березниковский рабочий». Конкуренцию Казаченко составлял депутат думы Березников Алексей Пегушин, но получил один голос.
Ранее URA.RU сообщало, что кандидатуру Казаченко согласовали в краевой администрации. «Он будет проводить ту политику, которую ему скажут проводить край и губернатор», — говорил источник агентства. Предыдущие мэры Березников были выходцами из компании «Уралкалий». В середине августа 2022 года занимавший этот пост Константин Светлаков уволился. Источники URA.RU говорили, что у него не сложились отношения с местными элитами.
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