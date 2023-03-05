Силовики закончили расследовать уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана*

Евгений Ройзман подозревается в дискредитации армии РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Силовики закончили разбираться в уголовном деле о дискредитации армии, возбужденном в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Расследование уголовного дела завершено. Идет стадия ознакомления, после чего суд рассмотрит дело Ройзмана по существу и не исключено, что на несколько лет отправит фигуранта в колонию. Ближе к середине марта дело может поступить в суд», — сообщил собеседник агентства.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов заявлял, что соответствующая информация близка к правде. Он допустил, что суд над экс-мэром может состояться в конце марта.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. Ответ на момент публикации не поступил.

Дело в отношении Ройзмана было возбуждено после публикации одного из роликов на его youtube-канале. Формулировки, использованные на видео, позволили силовикам заподозрить экс-политика в намеренной дискредитации армии РФ.

* — Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом. Он включен в реестр Минюста РФ 25 ноября.