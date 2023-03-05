05 марта 2023
04 марта 2023

Travel-блогер обнаружил на ярмарке наличник дома своей бабушки из пермской деревни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхое жилье, готовящееся к сносу, по улице Береговая. Тюмень, деревянное зодчество, окна, ветхое жилье, наличники, старая зарека, зарека, улица береговая
Блогер сразу узнал вещь из своего детства Фото:

Пермский travel-блогер Эльнар Мансуров, который ездит по всему миру, побывал в выходные на ярмарке Red market в Перми. Там он обнаружил наличник дома своей бабушки из деревни Усть-Ашап (юг Пермского края). Историей своей находки он поделился в своих соцсетях.

«Этот наличник мы привезли из дома моей бабушки для нашего кафе 9 лет назад. Мы использовали его в время выездов на маркеты. Бабушки давно уже нет, как и деревни, что медленно погибает, кафе мы продали, а вот наличник жив до сих пор, хоть теперь он и завлекает на пельмени. Увидели его на фестивале Red market», — написал в соцсетях Эльнар Мансуров.

Блогер приложил фотографию наличника. На ней видно, что наличник играет роль доски, на которой указаны цены на пельмени.

Ранее URA.RU рассказывало, что Эльнар Мансуров организовал экспедицию для туристов в Пермский край по системе «Все включено». Он сделал упор в туре на зимние пермские пейзажи.

Теперь наличник украшает доску с ценами на пельмени

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Пермский travel-блогер Эльнар Мансуров, который ездит по всему миру, побывал в выходные на ярмарке Red market в Перми. Там он обнаружил наличник дома своей бабушки из деревни Усть-Ашап (юг Пермского края). Историей своей находки он поделился в своих соцсетях. «Этот наличник мы привезли из дома моей бабушки для нашего кафе 9 лет назад. Мы использовали его в время выездов на маркеты. Бабушки давно уже нет, как и деревни, что медленно погибает, кафе мы продали, а вот наличник жив до сих пор, хоть теперь он и завлекает на пельмени. Увидели его на фестивале Red market», — написал в соцсетях Эльнар Мансуров. Блогер приложил фотографию наличника. На ней видно, что наличник играет роль доски, на которой указаны цены на пельмени. Ранее URA.RU рассказывало, что Эльнар Мансуров организовал экспедицию для туристов в Пермский край по системе «Все включено». Он сделал упор в туре на зимние пермские пейзажи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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