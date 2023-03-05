Блогер сразу узнал вещь из своего детства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский travel-блогер Эльнар Мансуров, который ездит по всему миру, побывал в выходные на ярмарке Red market в Перми. Там он обнаружил наличник дома своей бабушки из деревни Усть-Ашап (юг Пермского края). Историей своей находки он поделился в своих соцсетях.

«Этот наличник мы привезли из дома моей бабушки для нашего кафе 9 лет назад. Мы использовали его в время выездов на маркеты. Бабушки давно уже нет, как и деревни, что медленно погибает, кафе мы продали, а вот наличник жив до сих пор, хоть теперь он и завлекает на пельмени. Увидели его на фестивале Red market», — написал в соцсетях Эльнар Мансуров.

Блогер приложил фотографию наличника. На ней видно, что наличник играет роль доски, на которой указаны цены на пельмени.

Ранее URA.RU рассказывало, что Эльнар Мансуров организовал экспедицию для туристов в Пермский край по системе «Все включено». Он сделал упор в туре на зимние пермские пейзажи.