В Миассе объявили конкурс по выборам мэра

Конкурс назначен на 11 мая 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) на заседании городского собрания депутаты приняли 6 марта решение о проведении конкурса по выборам главы города. В ближайшее время в Миассе начнет работать конкурная комиссия. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.

«Конкурс по выборам главы Миасса назначен на 11 мая в 11:00 часов в здании администрации в конференц-зале. Конкурс будет проходить в соответствии с положением, утвержденного депутатами 3 марта 2023 года. Заявления от участников о допуске в конкурсе будет принимать технический секретариат с 13 по 24 марта включительно», — заявила на заседании начальник юридического отдела Собрания Вера Осипова.

В конкурсную комиссию войдут шесть человек. Три человека от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и три от представителей Миасского округа. На следующей сессии в Миассе озвучат представителей из числа депутатов, отметила Осипова.

Ожидается, что в конкурсе на должность главы Миасса будет участвовать вице-губернатор Егор Ковальчук. Его кандидатура получила одобрение областных властей.

Временным мэром сегодня стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин. За него отдали свой голос 20 депутатов горсобрания.