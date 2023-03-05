В Миассе со второго раза выбрали временного мэра

Дмитрий Проскурин стал и. о. главы города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городского собрания Миасса (Челябинская область) на внеочередной сессии 6 марта выбрали и. о. главы города. Временным мэром со второй попытки стал председатель городского собрания Дмитрий Проскурин. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.

«Депутаты сегодня проголосовали за наделение полномочиями и. о. главы Миасса Дмитрия Проскурина. 20 депутатов проголосовали за Проскурина, воздержались двое», — сообщили URA.RU в депутатском корпусе Миасса.

Ранее депутаты 3 марта приняли на сессии отставку мэра Григория Тонких. Они проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в связи с его личным решением уйти в отставку. Фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру спикера собрания Дмитрия Проскурина в качестве временного мэра. Однако часть депутатов выступила против, чтобы председатель оставлял свой пост, и его кандидатура не набрала необходимого количества голосов.

В ближайшее время в Миассе объявят конкурс на должность главы Миасса. Предполагается, что в нем будет участвовать вице-губернатор Егор Ковальчук, чья кандидатура получила одобрение областных властей.