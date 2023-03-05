Экс-силовик стал заместителем мэра Тобольска

06 марта 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Сергей Дударев перешел в мэрию Тобольску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший работник СК РФ Сергей Дударев назначен заместителем мэра Тобольска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее агентство писало о грядущем назначении со ссылкой на собственный источник. «6 марта на коллегии глава города Максим Афанасьев проинформировал о кадровых изменениях в администрации города. В первую очередь он представил нового заместителя. Сергей Петрович Дударев сменил на посту Геннадия Николаевича Зверева, вышедшего на пенсию в декабре 2022 года», — рассказали в мэрии. По информации администрации, Дударев будет курировать вопросы безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. «Вопросы безопасности и предупреждения ЧС сейчас приобретают особую важность, и на них нужно сконцентрировать все свое внимание», — приводит пресс-служба слова Афанасьева. Дударев возглавил следственный отдел СК РФ в Тобольске в 2016 году. Его назначению предшествовал громкий коррупционный скандал.

Бывший работник СК РФ Сергей Дударев назначен заместителем мэра Тобольска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее агентство писало о грядущем назначении со ссылкой на собственный источник. «6 марта на коллегии глава города Максим Афанасьев проинформировал о кадровых изменениях в администрации города. В первую очередь он представил нового заместителя. Сергей Петрович Дударев сменил на посту Геннадия Николаевича Зверева, вышедшего на пенсию в декабре 2022 года», — рассказали в мэрии. По информации администрации, Дударев будет курировать вопросы безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. «Вопросы безопасности и предупреждения ЧС сейчас приобретают особую важность, и на них нужно сконцентрировать все свое внимание», — приводит пресс-служба слова Афанасьева. Дударев возглавил следственный отдел СК РФ в Тобольске в 2016 году. Его назначению предшествовал громкий коррупционный скандал.