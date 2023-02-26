26 февраля 2023

Влиятельный тюменский силовик ушел со службы и подастся в чиновники

Руководитель следственного отдела из Тюменской области Сергей Дударев планирует устроиться на работу к мэру Тобольска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет прессконференция. Чернятьев Денис. Челябинск., генерал, погон
Руководитель Тобольского СК хочет устроиться на работу к мэру Афанасьеву Фото:

Начальник отдела тюменского СК в Тобольске Сергей Дударев, отработав семь лет, перейдет на работу к мэру Тобольска Максиму Афанасьеву. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тобольскому следственному отделу.

«Официально Дударев вышел на пенсию. Планирует продолжить карьеру в мэрии на должности заместителя главы администрации Максима Афанасьева», — сообщили агентству инсайдеры, близкие к тобольскому СК.

Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в областное правительство. Ответы ожидаются.

Дударев возглавил отдел в 2016 году. Он заступил на должность после громкого коррупционного скандала и избиения человека в Тобольском СК.

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Начальник отдела тюменского СК в Тобольске Сергей Дударев, отработав семь лет, перейдет на работу к мэру Тобольска Максиму Афанасьеву. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тобольскому следственному отделу. «Официально Дударев вышел на пенсию. Планирует продолжить карьеру в мэрии на должности заместителя главы администрации Максима Афанасьева», — сообщили агентству инсайдеры, близкие к тобольскому СК. Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в областное правительство. Ответы ожидаются. Дударев возглавил отдел в 2016 году. Он заступил на должность после громкого коррупционного скандала и избиения человека в Тобольском СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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