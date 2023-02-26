Влиятельный тюменский силовик ушел со службы и подастся в чиновники

Руководитель следственного отдела из Тюменской области Сергей Дударев планирует устроиться на работу к мэру Тобольска

27 февраля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Руководитель Тобольского СК хочет устроиться на работу к мэру Афанасьеву Фото: Вадим Ахметов Начальник отдела тюменского СК в Тобольске Сергей Дударев, отработав семь лет, перейдет на работу к мэру Тобольска Максиму Афанасьеву. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тобольскому следственному отделу. «Официально Дударев вышел на пенсию. Планирует продолжить карьеру в мэрии на должности заместителя главы администрации Максима Афанасьева», — сообщили агентству инсайдеры, близкие к тобольскому СК. Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в областное правительство. Ответы ожидаются. Дударев возглавил отдел в 2016 году. Он заступил на должность после громкого коррупционного скандала и избиения человека в Тобольском СК.

Начальник отдела тюменского СК в Тобольске Сергей Дударев, отработав семь лет, перейдет на работу к мэру Тобольска Максиму Афанасьеву. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тобольскому следственному отделу. «Официально Дударев вышел на пенсию. Планирует продолжить карьеру в мэрии на должности заместителя главы администрации Максима Афанасьева», — сообщили агентству инсайдеры, близкие к тобольскому СК. Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в областное правительство. Ответы ожидаются. Дударев возглавил отдел в 2016 году. Он заступил на должность после громкого коррупционного скандала и избиения человека в Тобольском СК.