Влиятельный тюменский силовик ушел со службы и подастся в чиновники

Руководитель Тобольского СК хочет устроиться на работу к мэру Афанасьеву
Начальник отдела тюменского СК в Тобольске Сергей Дударев, отработав семь лет, перейдет на работу к мэру Тобольска Максиму Афанасьеву. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к тобольскому следственному отделу.
«Официально Дударев вышел на пенсию. Планирует продолжить карьеру в мэрии на должности заместителя главы администрации Максима Афанасьева», — сообщили агентству инсайдеры, близкие к тобольскому СК.
Агентство направило запросы в СК по Тюменской области и в областное правительство. Ответы ожидаются.
Дударев возглавил отдел в 2016 году. Он заступил на должность после громкого коррупционного скандала и избиения человека в Тобольском СК.
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