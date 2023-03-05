05 марта 2023

Челябинец в драке откусил нос своему противнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Драка между мужчинами началась в ходе ссоры Фото:

Житель Челябинска в ходе драки откусил кончик носа своему противнику. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, потерпевшего отвезли в больницу, подозреваемого — в отдел полиции.

«К росгвардейцам обратилась гражданка. Она указала на двух мужчин. С ее слов, между ними возник словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой один другому откусил кончик носа», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что драка началась с словесного конфликта. Сигнал тревоги поступил к охране из торгового павильона.

Ранее в одной из тюрем области словесная перепалка также переросла в драку среди заключенных. В результате один из них был доставлен в медпункт с разрывом селезенки.

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Житель Челябинска в ходе драки откусил кончик носа своему противнику. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, потерпевшего отвезли в больницу, подозреваемого — в отдел полиции. «К росгвардейцам обратилась гражданка. Она указала на двух мужчин. С ее слов, между ними возник словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой один другому откусил кончик носа», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что драка началась с словесного конфликта. Сигнал тревоги поступил к охране из торгового павильона. Ранее в одной из тюрем области словесная перепалка также переросла в драку среди заключенных. В результате один из них был доставлен в медпункт с разрывом селезенки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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