Челябинец в драке откусил нос своему противнику

Драка между мужчинами началась в ходе ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска в ходе драки откусил кончик носа своему противнику. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, потерпевшего отвезли в больницу, подозреваемого — в отдел полиции.

«К росгвардейцам обратилась гражданка. Она указала на двух мужчин. С ее слов, между ними возник словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой один другому откусил кончик носа», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что драка началась с словесного конфликта. Сигнал тревоги поступил к охране из торгового павильона.

Ранее в одной из тюрем области словесная перепалка также переросла в драку среди заключенных. В результате один из них был доставлен в медпункт с разрывом селезенки.