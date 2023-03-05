05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Военные развернули в центре Кургана пункт по приему контрактников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
В Кургане военкомат выехал в центре города для отбора контрактников Фото:

Представители военкомата города Кургана выставили мобильный пункт в центре города для заключения с гражданами контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«В Кургане в минувшие выходные появились специализированные палатки и мобильные пункты, где горожане могли заключить контракт с военкоматом на прохождение военной службы», — сообщил корреспондент. Один из таких пунктов находился в центре Кургана, у кинотеатра «Россия».

Все заинтересованные в заключении контракта граждане получали в таких палатках информацию о службе. Согласно данным на сайте мэрии города, заключить контракт приглашают граждан от 18 до 60 лет с опытом службы в армии. У кандидатов не должно быть проблем со здоровьем, а также судимостей по тяжким преступлениям.

Тем контрактникам, кто будет выполнять боевые задачи, обещают платить от 150 тысяч рублей в месяц. Единоразовая премия от Минобороны составит 195 тысяч. «При заключении контракта выплачивается дополнительная денежная выплата от Правительства Курганской области в размере до 120 тысяч рублей», — дополнительно пояснили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане военком провел совещание. Кадровикам курганских организаций напомнили, кто из сотрудников должен получать бронь в первую очередь.

мобильный пункт военкомата Кургана
В Кургане граждан приглашают на военную службу по контракту
мобильный пункт военкомата Кургана
Курганцы могли узнать условия заключения контракта на военную службу в мобильных пунктах военкомата
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Представители военкомата города Кургана выставили мобильный пункт в центре города для заключения с гражданами контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В Кургане в минувшие выходные появились специализированные палатки и мобильные пункты, где горожане могли заключить контракт с военкоматом на прохождение военной службы», — сообщил корреспондент. Один из таких пунктов находился в центре Кургана, у кинотеатра «Россия». Все заинтересованные в заключении контракта граждане получали в таких палатках информацию о службе. Согласно данным на сайте мэрии города, заключить контракт приглашают граждан от 18 до 60 лет с опытом службы в армии. У кандидатов не должно быть проблем со здоровьем, а также судимостей по тяжким преступлениям. Тем контрактникам, кто будет выполнять боевые задачи, обещают платить от 150 тысяч рублей в месяц. Единоразовая премия от Минобороны составит 195 тысяч. «При заключении контракта выплачивается дополнительная денежная выплата от Правительства Курганской области в размере до 120 тысяч рублей», — дополнительно пояснили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане военком провел совещание. Кадровикам курганских организаций напомнили, кто из сотрудников должен получать бронь в первую очередь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...