В Кургане военкомат выехал в центре города для отбора контрактников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители военкомата города Кургана выставили мобильный пункт в центре города для заключения с гражданами контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«В Кургане в минувшие выходные появились специализированные палатки и мобильные пункты, где горожане могли заключить контракт с военкоматом на прохождение военной службы», — сообщил корреспондент. Один из таких пунктов находился в центре Кургана, у кинотеатра «Россия».

Все заинтересованные в заключении контракта граждане получали в таких палатках информацию о службе. Согласно данным на сайте мэрии города, заключить контракт приглашают граждан от 18 до 60 лет с опытом службы в армии. У кандидатов не должно быть проблем со здоровьем, а также судимостей по тяжким преступлениям.

Тем контрактникам, кто будет выполнять боевые задачи, обещают платить от 150 тысяч рублей в месяц. Единоразовая премия от Минобороны составит 195 тысяч. «При заключении контракта выплачивается дополнительная денежная выплата от Правительства Курганской области в размере до 120 тысяч рублей», — дополнительно пояснили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане военком провел совещание. Кадровикам курганских организаций напомнили, кто из сотрудников должен получать бронь в первую очередь.

В Кургане граждан приглашают на военную службу по контракту фото: Тимур Нуцулханов

Курганцы могли узнать условия заключения контракта на военную службу в мобильных пунктах военкомата фото: Тимур Нуцулханов