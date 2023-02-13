13 февраля 2023

Курганский военком провел собрание в мэрии из-за брони и отсрочек от призыва

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Военно-профессиональная ориентация школьников. Курган, дюрягин сергей
Военком Кургана провел собрание по вопросам брони и отсрочек Фото:
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Кадровикам предприятий Кургана напомнили, кто в первую очередь получает бронь или отсрочку от призыва в армию. Об этом говорилось на встрече военного комиссара Кургана Сергея Дюрягина с кадровыми работниками городских предприятий, сообщает сайт администрации Кургана.

«В администрации города Кургана состоялось учебно-методическое занятие по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе», — рассказали в мэрии. Занятие проводил военком города Сергей Дюрягин и другие работники военкомата.

Военком напомнил сотрудникам, ведущим учет на предприятиях, что бронь в первую очередь получают руководители, квалифицированные сотрудники, служащие и специалисты. Чтобы сохранить ценные кадры, им предоставляют отсрочку от призыва по мобилизации и в военное время, а также направляют на гражданскую работу в армию.

Также военком попросил представителей предприятий внимательнее вести работу по воинскому учету сотрудников. Кроме этого, собравшимся назвали основные ошибки при подаче документов на работников с бронью в военкомат.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганские военкоматы набирают сотрудников. Также курганские компании проверяли на предмет непредоставления данных по воинскому учету.

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Кадровикам предприятий Кургана напомнили, кто в первую очередь получает бронь или отсрочку от призыва в армию. Об этом говорилось на встрече военного комиссара Кургана Сергея Дюрягина с кадровыми работниками городских предприятий, сообщает сайт администрации Кургана. «В администрации города Кургана состоялось учебно-методическое занятие по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе», — рассказали в мэрии. Занятие проводил военком города Сергей Дюрягин и другие работники военкомата. Военком напомнил сотрудникам, ведущим учет на предприятиях, что бронь в первую очередь получают руководители, квалифицированные сотрудники, служащие и специалисты. Чтобы сохранить ценные кадры, им предоставляют отсрочку от призыва по мобилизации и в военное время, а также направляют на гражданскую работу в армию. Также военком попросил представителей предприятий внимательнее вести работу по воинскому учету сотрудников. Кроме этого, собравшимся назвали основные ошибки при подаче документов на работников с бронью в военкомат. Ранее URA.RU сообщало, что в курганские военкоматы набирают сотрудников. Также курганские компании проверяли на предмет непредоставления данных по воинскому учету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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