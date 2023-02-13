Курганский военком провел собрание в мэрии из-за брони и отсрочек от призыва

Кадровикам предприятий Кургана напомнили, кто в первую очередь получает бронь или отсрочку от призыва в армию. Об этом говорилось на встрече военного комиссара Кургана Сергея Дюрягина с кадровыми работниками городских предприятий, сообщает сайт администрации Кургана.
«В администрации города Кургана состоялось учебно-методическое занятие по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе», — рассказали в мэрии. Занятие проводил военком города Сергей Дюрягин и другие работники военкомата.
Военком напомнил сотрудникам, ведущим учет на предприятиях, что бронь в первую очередь получают руководители, квалифицированные сотрудники, служащие и специалисты. Чтобы сохранить ценные кадры, им предоставляют отсрочку от призыва по мобилизации и в военное время, а также направляют на гражданскую работу в армию.
Также военком попросил представителей предприятий внимательнее вести работу по воинскому учету сотрудников. Кроме этого, собравшимся назвали основные ошибки при подаче документов на работников с бронью в военкомат.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганские военкоматы набирают сотрудников. Также курганские компании проверяли на предмет непредоставления данных по воинскому учету.
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