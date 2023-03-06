ЕС решил подключить к закупкам оружия для Украины не входящие в союз страны

06 марта 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Украина нуждается в новом оружии, следует из слов Марии Саукильи Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза планируют подключить государства, которые не входят в союз, к процессу закупки оружия для Украины. Об этом сообщила журналист Мария Саукильо со ссылкой на свои источники. «С оборонной промышленностью, которая обычно работает по требованию и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны, не состоящие в ЕС, присоединиться к схеме закупок. Таким образом военная помощь получит новый потенциал», — написала Мария Саукильо в газете El País , ссылаясь на план Украины по стимулированию военной помощи Киеву. Она отметила, что на будущей встрече Евросоюза будет присутствовать Норвегия. После начала спецоперации страны Запада стали активно поставлять оружие Украине. Тем самым Запад стал участником боевых действий на Украине. В марте Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что страны ЕС согласуют совместные военные закупки с Украиной, сообщает RT. Также 3 марта бельгийское издание LeSoir сообщило, что Страны Евросоюза смогут получить компенсацию за поставленные Украине боеприпасы за счет средств Европейского фонда мира. Такие действия помогут стимулировать поставки оружия Киеву.

Страны Евросоюза планируют подключить государства, которые не входят в союз, к процессу закупки оружия для Украины. Об этом сообщила журналист Мария Саукильо со ссылкой на свои источники. «С оборонной промышленностью, которая обычно работает по требованию и сталкивается с проблемой оптимизации производства, Брюссель также планирует пригласить страны, не состоящие в ЕС, присоединиться к схеме закупок. Таким образом военная помощь получит новый потенциал», — написала Мария Саукильо в газете El País, ссылаясь на план Украины по стимулированию военной помощи Киеву. Она отметила, что на будущей встрече Евросоюза будет присутствовать Норвегия. После начала спецоперации страны Запада стали активно поставлять оружие Украине. Тем самым Запад стал участником боевых действий на Украине. В марте Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду, что страны ЕС согласуют совместные военные закупки с Украиной, сообщает RT. Также 3 марта бельгийское издание LeSoir сообщило, что Страны Евросоюза смогут получить компенсацию за поставленные Украине боеприпасы за счет средств Европейского фонда мира. Такие действия помогут стимулировать поставки оружия Киеву.