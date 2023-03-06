ВСУ обстреляли Хомутовский район в Курской области

Прилеты снарядов ВСУ были зафиксированы в приграничном с Украиной районе РФ, сообщил Роман Старовойт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли приграничную с Украиной территорию Курской области — Хомутовский район. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт.
«ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», — сообщил Роман Старовойт в своем
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