ВСУ обстреляли Хомутовский район в Курской области

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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Прилеты снарядов ВСУ были зафиксированы в приграничном с Украиной районе РФ, сообщил  Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли приграничную с Украиной территорию Курской области — Хомутовский район. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт.

«ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», — сообщил Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также отметил, что после обстрела энергетики смогут приступить к восстановительным работам.

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ВСУ обстреляли приграничную с Украиной территорию Курской области — Хомутовский район. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт. «ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе. Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра», — сообщил Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также отметил, что после обстрела энергетики смогут приступить к восстановительным работам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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