Силовики потребовали отменить приговор по делу о взятках депутата челябинского парламента

Прокуратура Челябинской области требует отменить приговор Арману Аракеляну и его подельникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура требует отменить приговор по делу о взятках экс-депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, получившего 9 лет колонии строгого режима. Силовики сочли его слишком мягким.

«При назначении наказания судом не в полном объеме учтены характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства уголовного дела, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных. Судом недооценен факт того, что использование Хорошиловым, Киселевым, Палкиным, Касимовым своего служебного положения не было вызвано служебной необходимостью и объективно противоречило общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственным служащим, повлекло причинение многомиллионного ущерба РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, там указали еще на ряд недочетов в приговоре Центрального районного суда. В связи с чем его предлагается отменить, а уголовное дело направить в тот же суд на новое рассмотрение.

Проблему лично Аракеляну создали сравнительно мягкие приговоры его соучастникам и получателям взяток. Бывших сотрудников филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге Станислава Палкина приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, Руслану Касимову также дали условный срок — 7,5 года лишения свободы условно. Сотрудникам Упрдор «Южный Урал» Андрею Хорошилову и Дмитрию Киселеву, которых признали виновными в превышении полномочий, получении и даче взятки, также назначили хоть и солидные, но и условные сроки в 8 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ по региону задержали Аракеляна 4 марта в офисе компании ООО «Дорстройгрупп». По версии следствия, он с директорами других строительных фирм подкупил сотрудников контрольного ведомства ноутбуками, чтобы те закрыли глаза на недочеты в исполнении дорожных контрактов. Сумма взятки превысила 185 тысяч рублей. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом.