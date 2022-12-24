24 декабря 2022
23 декабря 2022
22 декабря 2022

Главы ЯНАО собрались на совет в Надыме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, арктика, стела надым
В Надыме открылся заключительный в 2022 году совет глав ЯНАО Фото:

В Надыме (ЯНАО) начал работать совет глав окружных муниципалитетов. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских в своем telegram-канале.

«Приветствуем на надымской земле глав муниципалитетов. В течение двух дней будем рассказывать им о наших лучших практиках, проектах», — написал Дмитрий Жаромских в Telegram.

В течение двух дней мэры ЯНАО будут делиться опытом лучших муниципальных практик. В рамках совета главы обсудят планы будущего развития округа.

Ранее URA.RU рассказало, что предыдущий совет прошел летом в Новом Уренгое. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Надым местом проведения следующего совета глав.

Мэры ЯНАО собрались на совет глав в Надыме
Фото:

Приветствие глав муниципалитетов
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) начал работать совет глав окружных муниципалитетов. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских в своем telegram-канале. «Приветствуем на надымской земле глав муниципалитетов. В течение двух дней будем рассказывать им о наших лучших практиках, проектах», — написал Дмитрий Жаромских в Telegram. В течение двух дней мэры ЯНАО будут делиться опытом лучших муниципальных практик. В рамках совета главы обсудят планы будущего развития округа. Ранее URA.RU рассказало, что предыдущий совет прошел летом в Новом Уренгое. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Надым местом проведения следующего совета глав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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