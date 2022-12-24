В Надыме открылся заключительный в 2022 году совет глав ЯНАО
В Надыме (ЯНАО) начал работать совет глав окружных муниципалитетов. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских в своем telegram-канале.
«Приветствуем на надымской земле глав муниципалитетов. В течение двух дней будем рассказывать им о наших лучших практиках, проектах», — написал Дмитрий Жаромских в Telegram.
В течение двух дней мэры ЯНАО будут делиться опытом лучших муниципальных практик. В рамках совета главы обсудят планы будущего развития округа.
Ранее URA.RU рассказало, что предыдущий совет прошел летом в Новом Уренгое. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил Надым местом проведения следующего совета глав.
Мэры ЯНАО собрались на совет глав в Надыме
Приветствие глав муниципалитетов
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