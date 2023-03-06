В Златоусте допустили снос закрытой школы

Итоги обследования школы № 21 Златоуста станут известны в мае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) допустили возможность сноса здания школы № 21, которую закрыли в январе для обследований. Однако в мэрии города об этом публично не говорят. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в ходе работ возникла необходимость в проведении дополнительных видов изысканий.

«Если дело окажется в фундаменте, то проблема может быть неустранима. Останется одно — снос всего здания. Такая перспектива существует», — рассказали URA.RU в депутатском корпусе Златоуста.

В мэрии с выводами публично не стали торопиться. Заключение власти получат в мае, сообщил URA.RU представитель подрядчика работ. Решение в администрации округа будут принимать на основе полученных данных.

«В ходе обследования возникла необходимость проведения дополнительных видов изысканий, которые нужны для получения полной картины состояния объекта. Обращаем внимание, что дальнейшее решение о судьбе здания будет принято лишь после получения заключения от проектной организации», — отметили в мэрии.

Обследует объект институт «Уралпромпроект» из Златоуста. Его гендиректор Андрей Шишкин рассказал URA.RU, что организация провела геологические изыскания, проверила шурфы и другие строительные конструкции. В настоящее время начался заключительный этап обследования здания. Собеседник предположил, что в мэрии могут изучать различные варианты развития событий, в том числе снос, однако делать выводы, по мнению Шишкина, преждевременно.

О вероятности закрытия одного крыла здания в связи с трещиной фундамента и стены осенью 2018 года заявлял тогдашний директор Константин Сарычев. Одна из стен школьной столовой тем летом обвалилась, и это связывали с повышенной влажностью, причины которой были неизвестны. После зимних каникул в январе 2023 года здание школы закрыли на обследование, а детей распределили для занятий в структурные подразделения учреждения: школу № 5 и бывшую школу № 27. С ребятами продолжают работать те же преподаватели.