Губернатор Шумков пригласил Путина в гости в Курган

Глава Курганской области Вадим Шумков пригласил президента РФ Владимира Путина посетить благоустроенный Курган. Об этом говорится на официальном сайте президента России.
«33 гектара благоустроено шикарных площадей в Кургане. Я приглашаю вас в Курган — вы реально город не узнаете, он вам очень понравится», — сказал Шумков на встрече с Путиным. Он отметил, что в регионе запущена программа по восстановлению памятников истории и архитектуры. На данный момент восстановлены 54 памятника.
В конце разговора президент поблагодарил Шумкова за инициативность в плане поддержки специальной военной операции, а главное — семей военнослужащих. В регионе взяли под опеку семьи мобилизованных, решая вопрсоы по газификации, ремонту кровли, ремонту квартиры, вопросов по медицине и единовременной материальной помощи. Для этого создан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать. «Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — отметил глава государства.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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