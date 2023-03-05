Губернатор Шумков пригласил Путина в гости в Курган

06 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков пригласил президента России посетить курганскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков пригласил президента РФ Владимира Путина посетить благоустроенный Курган. Об этом говорится на официальном сайте президента России. «33 гектара благоустроено шикарных площадей в Кургане. Я приглашаю вас в Курган — вы реально город не узнаете, он вам очень понравится», — сказал Шумков на встрече с Путиным. Он отметил, что в регионе запущена программа по восстановлению памятников истории и архитектуры. На данный момент восстановлены 54 памятника. В конце разговора президент поблагодарил Шумкова за инициативность в плане поддержки специальной военной операции, а главное — семей военнослужащих. В регионе взяли под опеку семьи мобилизованных, решая вопрсоы по газификации, ремонту кровли, ремонту квартиры, вопросов по медицине и единовременной материальной помощи. Для этого создан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать. «Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — отметил глава государства. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Курганской области Вадим Шумков пригласил президента РФ Владимира Путина посетить благоустроенный Курган. Об этом говорится на официальном сайте президента России. «33 гектара благоустроено шикарных площадей в Кургане. Я приглашаю вас в Курган — вы реально город не узнаете, он вам очень понравится», — сказал Шумков на встрече с Путиным. Он отметил, что в регионе запущена программа по восстановлению памятников истории и архитектуры. На данный момент восстановлены 54 памятника. В конце разговора президент поблагодарил Шумкова за инициативность в плане поддержки специальной военной операции, а главное — семей военнослужащих. В регионе взяли под опеку семьи мобилизованных, решая вопрсоы по газификации, ремонту кровли, ремонту квартиры, вопросов по медицине и единовременной материальной помощи. Для этого создан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать. «Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — отметил глава государства. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.