На хозяйку пермского магазина завели дело за рекламу вейпов

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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
За рекламу вейпов хозяйку магазина могут оштрафовать Фото:

Пермское УФАС возбудило дело в отношении собственницы торговой точки в городе Чусовой. В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что хозяйка магазина нарушала закон, разместив на фасаде здания рекламу табачных изделий и вейпов.

«Упоминалось название магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к реализуемым в нем товарам. Между тем, закон о рекламе запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны. В отношении владелицы точки возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 10 марта 2023 года. В случае, если вина собственницы бизнеса будет доказана, ей грозят штрафные санкции.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС наказало Сбербанк за слоган на рекламном щите. Кредитное учреждение обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

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Пермское УФАС возбудило дело в отношении собственницы торговой точки в городе Чусовой. В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что хозяйка магазина нарушала закон, разместив на фасаде здания рекламу табачных изделий и вейпов. «Упоминалось название магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к реализуемым в нем товарам. Между тем, закон о рекламе запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны. В отношении владелицы точки возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 10 марта 2023 года. В случае, если вина собственницы бизнеса будет доказана, ей грозят штрафные санкции. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС наказало Сбербанк за слоган на рекламном щите. Кредитное учреждение обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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