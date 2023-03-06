На хозяйку пермского магазина завели дело за рекламу вейпов

За рекламу вейпов хозяйку магазина могут оштрафовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское УФАС возбудило дело в отношении собственницы торговой точки в городе Чусовой. В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что хозяйка магазина нарушала закон, разместив на фасаде здания рекламу табачных изделий и вейпов.

«Упоминалось название магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к реализуемым в нем товарам. Между тем, закон о рекламе запрещает рекламировать табак, табачную продукцию, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, курительные принадлежности, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны. В отношении владелицы точки возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 10 марта 2023 года. В случае, если вина собственницы бизнеса будет доказана, ей грозят штрафные санкции.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС наказало Сбербанк за слоган на рекламном щите. Кредитное учреждение обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей.