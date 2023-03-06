Пермякам без опыта работы предлагают зарплату в 200 тысяч рублей

06 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

После окончания вахты сотрудникам также компенсируют стоимость проезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Трудиться необходимо в крупном тепличном комплексе, опыт при этом не требуется. Как пояснила URA.RU менеджер по набору персонала компании-работодателя, зарплата за трехмесячную вахту составит 200 тысяч рублей. «Вахта в Москве для проживающих в Перми и Пермском крае. Упаковщики и разнорабочие в тепличный комплекс. Зарплаты выплачиваются без задержек и штрафов. Срок вахты — 90 смен, за которые можно получить от 180 до 200 тысяч рублей. Предоставляем еженедельные авансы, принимаем без опыта работы мужчин, женщин и семейные пары», — сообщила корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что после окончания вахты сотрудникам будет компенсирована стоимость проезда до Москвы. Кроме того, работникам обещают бесплатное питание и проживание в хостеле с общими санузлом и кухней. В обязанности входят сортировка томатов, зелени и цветов по размеру и упаковка собранной продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на складах компании DNS. За вахту в 30 рабочих смен работодатель обещает заплатить 90 тысяч рублей.

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в Москве. Трудиться необходимо в крупном тепличном комплексе, опыт при этом не требуется. Как пояснила URA.RU менеджер по набору персонала компании-работодателя, зарплата за трехмесячную вахту составит 200 тысяч рублей. «Вахта в Москве для проживающих в Перми и Пермском крае. Упаковщики и разнорабочие в тепличный комплекс. Зарплаты выплачиваются без задержек и штрафов. Срок вахты — 90 смен, за которые можно получить от 180 до 200 тысяч рублей. Предоставляем еженедельные авансы, принимаем без опыта работы мужчин, женщин и семейные пары», — сообщила корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что после окончания вахты сотрудникам будет компенсирована стоимость проезда до Москвы. Кроме того, работникам обещают бесплатное питание и проживание в хостеле с общими санузлом и кухней. В обязанности входят сортировка томатов, зелени и цветов по размеру и упаковка собранной продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на складах компании DNS. За вахту в 30 рабочих смен работодатель обещает заплатить 90 тысяч рублей.