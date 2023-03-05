05 марта 2023

В прокуратуре Тюменской области произошла кадровая перестановка. Инсайд

Зампрокурора Тюменского района Денис Тамашакин повышен до главы Ялуторовской прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Тамашакин возглавит Ялуторовскую межрайонную прокуратуру Фото:

Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение и будет назначен прокурором Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Зампрокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение по службе. В ближайшее время будет официально объявлено, что он занял пост руководителя Ялуторовской межрайонной прокуратуры», — сообщил URA.RU источник.

По словам инсайдера, Тамашакин уже прошел обучение, на которое сотрудников, назначаемых на должности прокуроров, отправляют в Москву. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области, ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что прокурором Тюменского района назначен Денис Коротаев. До своего повышения он занимал должность заместителя прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры.

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Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение и будет назначен прокурором Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «Зампрокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение по службе. В ближайшее время будет официально объявлено, что он занял пост руководителя Ялуторовской межрайонной прокуратуры», — сообщил URA.RU источник. По словам инсайдера, Тамашакин уже прошел обучение, на которое сотрудников, назначаемых на должности прокуроров, отправляют в Москву. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство писало, что прокурором Тюменского района назначен Денис Коротаев. До своего повышения он занимал должность заместителя прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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