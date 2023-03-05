Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение и будет назначен прокурором Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.
«Зампрокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение по службе. В ближайшее время будет официально объявлено, что он занял пост руководителя Ялуторовской межрайонной прокуратуры», — сообщил URA.RU источник.
По словам инсайдера, Тамашакин уже прошел обучение, на которое сотрудников, назначаемых на должности прокуроров, отправляют в Москву. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области, ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что прокурором Тюменского района назначен Денис Коротаев. До своего повышения он занимал должность заместителя прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры.
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