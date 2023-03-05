В прокуратуре Тюменской области произошла кадровая перестановка. Инсайд

Зампрокурора Тюменского района Денис Тамашакин повышен до главы Ялуторовской прокуратуры

06 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Денис Тамашакин возглавит Ялуторовскую межрайонную прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение и будет назначен прокурором Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «Зампрокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение по службе. В ближайшее время будет официально объявлено, что он занял пост руководителя Ялуторовской межрайонной прокуратуры», — сообщил URA.RU источник. По словам инсайдера, Тамашакин уже прошел обучение, на которое сотрудников, назначаемых на должности прокуроров, отправляют в Москву. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство писало, что прокурором Тюменского района назначен Денис Коротаев. До своего повышения он занимал должность заместителя прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры.

Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение и будет назначен прокурором Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «Зампрокурора Тюменского района Денис Тамашакин получил повышение по службе. В ближайшее время будет официально объявлено, что он занял пост руководителя Ялуторовской межрайонной прокуратуры», — сообщил URA.RU источник. По словам инсайдера, Тамашакин уже прошел обучение, на которое сотрудников, назначаемых на должности прокуроров, отправляют в Москву. URA.RU направило запрос в прокуратуру Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство писало, что прокурором Тюменского района назначен Денис Коротаев. До своего повышения он занимал должность заместителя прокурора Тобольской межрайонной прокуратуры.