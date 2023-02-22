Ранее Коротаев был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры
Бывший замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев возглавит прокуратуру Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Тобольска.
«Денис Коротаев назначен прокурором Тюменского района. Ранее он был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры. Назначение состоялось в феврале», — рассказал источник.
Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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