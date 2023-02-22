22 февраля 2023

В тюменской прокуратуре состоялось важное назначение. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
Ранее Коротаев был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Фото:

Бывший замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев возглавит прокуратуру Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Тобольска.

«Денис Коротаев назначен прокурором Тюменского района. Ранее он был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры. Назначение состоялось в феврале», — рассказал источник.

Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Бывший замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев возглавит прокуратуру Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Тобольска. «Денис Коротаев назначен прокурором Тюменского района. Ранее он был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры. Назначение состоялось в феврале», — рассказал источник. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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