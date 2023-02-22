В тюменской прокуратуре состоялось важное назначение. Инсайд

23 февраля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Ранее Коротаев был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев возглавит прокуратуру Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Тобольска. «Денис Коротаев назначен прокурором Тюменского района. Ранее он был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры. Назначение состоялось в феврале», — рассказал источник. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Бывший замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев возглавит прокуратуру Тюменского района. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Тобольска. «Денис Коротаев назначен прокурором Тюменского района. Ранее он был замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры. Назначение состоялось в феврале», — рассказал источник. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.