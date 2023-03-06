Госдума рассмотрит увеличение МРОТ на три тысячи

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей к 2024 году. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Он появился на сайте 6 марта 2023 года.
Ранее уже сообщалось, что в 2024 году МРОТ в РФ станет выше прожиточного минимума на 17%. Также президент РФ Владимир Путин уточнял, что с начала 2024 года минимальный размер должен быть увеличен на 18,5%.
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В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей к 2024 году. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Он появился на сайте 6 марта 2023 года. Ранее уже сообщалось, что в 2024 году МРОТ в РФ станет выше прожиточного минимума на 17%. Также президент РФ Владимир Путин уточнял, что с начала 2024 года минимальный размер должен быть увеличен на 18,5%.