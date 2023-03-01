В России МРОТ в 2024 году станет выше прожиточного минимума на 17%

В 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 19 242 рублей, что на 17% превышает прожиточный минимум. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«МРОТ на 2024 год составит 19 242 рублей и вырастет на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум», — передает слова Котякова «Коммерсант». Он добавил, что разница между прожиточным минимумом и МРОТ составит 17%.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о повышении МРОТ в 2024 году. Он отметил, что к 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен быть повышен на 18,5%.
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В 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 19 242 рублей, что на 17% превышает прожиточный минимум. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «МРОТ на 2024 год составит 19 242 рублей и вырастет на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум», — передает слова Котякова «Коммерсант». Он добавил, что разница между прожиточным минимумом и МРОТ составит 17%. Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о повышении МРОТ в 2024 году. Он отметил, что к 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен быть повышен на 18,5%.