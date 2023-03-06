Тысячи новорожденных свердловчан бесплатно проверили на наследственные заболевания

Почти 6 тысяч новорожденных прошли в Екатеринбурге расширенный неонатальный скрининг

У каждого младенца медики в родильном доме берут анализ крови из пятки Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге почти 6 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг, который стартовал с 1 января 2023 года. Медицинские исследования проводились на базе Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Более 6 тысяч новорожденных свердловчан обследованы на 36 генетических заболеваний с начала 2023 года. У каждого младенца медики в родильном доме брали анализ крови из пятки. Это стало возможным благодаря национальному проекту „Здравоохранение“», — сказано в сообщении ДИПа.

Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» получил статус Межрегионального центра расширенного неонатального скрининга для регионов УрФО. «В медцентр привозят образцы крови всех новорожденных из Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», — отметили в ДИПе.

В текущем году в лабораторию медцентра было доставлено более 17 тысяч образцов биоматериала младенцев. «В группе риска по наследственным заболеваниям оказалось почти 500 малышей. Для них было организовано углубленное обследование. За два месяца наличие наследственной патологии подтверждено у четырех новорожденных из следующих регионов: из Курганской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — заявили региональном департаменте информполитики.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области стартовал скрининг новорожденных на спинально мышечную атрофию (СМА). Это позволило подготовить медико-генетическую службу РФ к запуску расширенного массового неонатального скрининга в 2023 году.