15 июня 2022

В Свердловской области стартовал скрининг новорожденных на СМА

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, ребенок, младенец, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, новорожденный, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, кювез
Младенцев также будут проверять на первичные иммунодефициты Фото:

В Свердловской области стартовал скрининг новорожденных на спинально мышечную атрофию (СМА) и первичные иммунодефициты. Министерство здравоохранения Свердловской области подписало соглашение о сотрудничестве с медико-генетическим научным центром имени академика Н.П. Бочкова (Москва). Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политике.

«Участие Свердловской области в пилотном проекте по проведению массового неонатального скрининга на два дополнительных заболевания (СМА и ПИД) позволит подготовить медико-генетическую службу Российской Федерации к запуску расширенного массового неонатального скрининга в 2023 году. Чтобы выявить эти заболевания до появления клинических симптомов, у всех новорожденных берут кровь из пяточки на четвертый или седьмой день после рождения. Затем образцы крови направляются в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова. Образцы крови детей, родившихся с начала 2022 года уже направлены для проведения исследования», — говорится в сообщении ДИПа.

В ходе скрининга будет формироваться группа риска. В нее будут входит дети, у которых исследование показало высокую вероятность наличия заболевания. «После проведения диагностики и постановки диагноза на досимптоматической стадии своевременно начатое лечение позволит получить максимальный эффект: предотвратить тяжелые инвалидизирующие последствия и спасти жизни детей», — уточняет ДИП.

Ранее URA.RU начинало благотворительный сбор для Кости Каткова, болеющего СМА. Сбор был закрыт 2 декабря 2021 года. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.

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В Свердловской области стартовал скрининг новорожденных на спинально мышечную атрофию (СМА) и первичные иммунодефициты. Министерство здравоохранения Свердловской области подписало соглашение о сотрудничестве с медико-генетическим научным центром имени академика Н.П. Бочкова (Москва). Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политике. «Участие Свердловской области в пилотном проекте по проведению массового неонатального скрининга на два дополнительных заболевания (СМА и ПИД) позволит подготовить медико-генетическую службу Российской Федерации к запуску расширенного массового неонатального скрининга в 2023 году. Чтобы выявить эти заболевания до появления клинических симптомов, у всех новорожденных берут кровь из пяточки на четвертый или седьмой день после рождения. Затем образцы крови направляются в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова. Образцы крови детей, родившихся с начала 2022 года уже направлены для проведения исследования», — говорится в сообщении ДИПа. В ходе скрининга будет формироваться группа риска. В нее будут входит дети, у которых исследование показало высокую вероятность наличия заболевания. «После проведения диагностики и постановки диагноза на досимптоматической стадии своевременно начатое лечение позволит получить максимальный эффект: предотвратить тяжелые инвалидизирующие последствия и спасти жизни детей», — уточняет ДИП. Ранее URA.RU начинало благотворительный сбор для Кости Каткова, болеющего СМА. Сбор был закрыт 2 декабря 2021 года. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.
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