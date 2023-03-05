Власти ХМАО собирают секретное досье на последователей ЧВК «Редан»

06 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Власти и полиция следят за ЧВК «Редан» через соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО для решения вопроса с подростковым движением ЧВК «Редан» начали собирать на участников субкультуры секретное досье. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Пока каких-то активных действий по этому „Редану“ не предпринимается. Сейчас анализируется ситуация наверху [в правительстве]. На данный момент собирается статистика по выходным, кто где собирался, сколько человек пришло. Правда, о том, что идет сбор данной информации, почему-то в правительстве не афишируют. Я так понял, сейчас вверху проанализируют эти данные и уже скинут вводные на места, как в этой ситуации действовать», — сообщил собеседник. Меду тем в департаменте образования ХМАО журналисту агентства сообщили, что не в курсе о сборе какого-либо досье на участников ЧВК «Редан». Но отметили, что они держат ситуацию на контроле и плотно взаимодействуют с правоохранителями, отслеживая социальные сети. Кроме этого, в конце прошлой недели всем образовательным учреждениям были направленны установки о необходимости провести с учениками и родителям разъяснительную работу. «Мы запустили алгоритм проведения классных часов с детьми и родителями о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в неформальные незаконные организации и уголовной ответственность как самих несовершеннолетних, так и их родителей», — сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полиция вмешалась в сходки подростков у торговых центров. После проверки документов сотрудниками полиции толпы подростков, находившиеся рядом с торговыми центрами «Гера» и «Росич», начали расходиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО для решения вопроса с подростковым движением ЧВК «Редан» начали собирать на участников субкультуры секретное досье. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Пока каких-то активных действий по этому „Редану“ не предпринимается. Сейчас анализируется ситуация наверху [в правительстве]. На данный момент собирается статистика по выходным, кто где собирался, сколько человек пришло. Правда, о том, что идет сбор данной информации, почему-то в правительстве не афишируют. Я так понял, сейчас вверху проанализируют эти данные и уже скинут вводные на места, как в этой ситуации действовать», — сообщил собеседник. Меду тем в департаменте образования ХМАО журналисту агентства сообщили, что не в курсе о сборе какого-либо досье на участников ЧВК «Редан». Но отметили, что они держат ситуацию на контроле и плотно взаимодействуют с правоохранителями, отслеживая социальные сети. Кроме этого, в конце прошлой недели всем образовательным учреждениям были направленны установки о необходимости провести с учениками и родителям разъяснительную работу. «Мы запустили алгоритм проведения классных часов с детьми и родителями о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в неформальные незаконные организации и уголовной ответственность как самих несовершеннолетних, так и их родителей», — сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полиция вмешалась в сходки подростков у торговых центров. После проверки документов сотрудниками полиции толпы подростков, находившиеся рядом с торговыми центрами «Гера» и «Росич», начали расходиться.