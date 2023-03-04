В Сургуте полиция вмешалась в сходки подростков у торговых центров. Фото, видео

05 марта 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции проверили документы у собравшихся возле ТЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) после проверки документов сотрудниками полиции толпы подростков, пытавшие собраться возле торговых центров «Гера» и «Росич», разошлись. Об этом корреспондент URA.RU сообщил с места событий. «Около торгового центра „Гера“ собралось несколько десятков подростков. На вопрос журналиста агентства группа ребят из 15-20 человек сообщила, что просто гуляют. К какому-то из направлений не относятся. После приезда полиции и проверки документов подростки начали расходиться», — передает корреспондент URA.RU. Источник в правоохранительных органах сообщил, что около торговых центров «Росич» и «Гера» усилены патрули. Наряды держат ситуацию на контроле. Узнать оперативно позицию в УМВД Сургута не удалось. В ведомстве обещали подготовить ответ на отправленный им официальный запрос URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 5 марта планируется встреча участников сообщества «ЧВК Редан» в одном из торговых центров. Противники движения планируют сорвать собрание. Власти города рекомендовали школьникам временно отказаться от посещения торговых центров города из-за возможных столкновений. На месте сбора подростков дежурит полиция Корреспондент URA.RU Принадлежность к какому-либо движению участники сбора отрицали Корреспондент URA.RU

В Сургуте (ХМАО) после проверки документов сотрудниками полиции толпы подростков, пытавшие собраться возле торговых центров «Гера» и «Росич», разошлись. Об этом корреспондент URA.RU сообщил с места событий. «Около торгового центра „Гера“ собралось несколько десятков подростков. На вопрос журналиста агентства группа ребят из 15-20 человек сообщила, что просто гуляют. К какому-то из направлений не относятся. После приезда полиции и проверки документов подростки начали расходиться», — передает корреспондент URA.RU. Источник в правоохранительных органах сообщил, что около торговых центров «Росич» и «Гера» усилены патрули. Наряды держат ситуацию на контроле. Узнать оперативно позицию в УМВД Сургута не удалось. В ведомстве обещали подготовить ответ на отправленный им официальный запрос URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 5 марта планируется встреча участников сообщества «ЧВК Редан» в одном из торговых центров. Противники движения планируют сорвать собрание. Власти города рекомендовали школьникам временно отказаться от посещения торговых центров города из-за возможных столкновений.