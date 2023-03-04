04 марта 2023
03 марта 2023

В Сургуте полиция вмешалась в сходки подростков у торговых центров. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
Сотрудники полиции проверили документы у собравшихся возле ТЦ Фото:

В Сургуте (ХМАО) после проверки документов сотрудниками полиции толпы подростков, пытавшие собраться возле торговых центров «Гера» и «Росич», разошлись. Об этом корреспондент URA.RU сообщил с места событий.

«Около торгового центра „Гера“ собралось несколько десятков подростков. На вопрос журналиста агентства группа ребят из 15-20 человек сообщила, что просто гуляют. К какому-то из направлений не относятся. После приезда полиции и проверки документов подростки начали расходиться», — передает корреспондент URA.RU.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что около торговых центров «Росич» и «Гера» усилены патрули. Наряды держат ситуацию на контроле. Узнать оперативно позицию в УМВД Сургута не удалось. В ведомстве обещали подготовить ответ на отправленный им официальный запрос URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 5 марта планируется встреча участников сообщества «ЧВК Редан» в одном из торговых центров. Противники движения планируют сорвать собрание. Власти города рекомендовали школьникам временно отказаться от посещения торговых центров города из-за возможных столкновений.

На месте сбора подростков дежурит полиция
Принадлежность к какому-либо движению участники сбора отрицали

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В Сургуте (ХМАО) после проверки документов сотрудниками полиции толпы подростков, пытавшие собраться возле торговых центров «Гера» и «Росич», разошлись. Об этом корреспондент URA.RU сообщил с места событий. «Около торгового центра „Гера“ собралось несколько десятков подростков. На вопрос журналиста агентства группа ребят из 15-20 человек сообщила, что просто гуляют. К какому-то из направлений не относятся. После приезда полиции и проверки документов подростки начали расходиться», — передает корреспондент URA.RU. Источник в правоохранительных органах сообщил, что около торговых центров «Росич» и «Гера» усилены патрули. Наряды держат ситуацию на контроле. Узнать оперативно позицию в УМВД Сургута не удалось. В ведомстве обещали подготовить ответ на отправленный им официальный запрос URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте 5 марта планируется встреча участников сообщества «ЧВК Редан» в одном из торговых центров. Противники движения планируют сорвать собрание. Власти города рекомендовали школьникам временно отказаться от посещения торговых центров города из-за возможных столкновений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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