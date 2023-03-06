Экс-советник главы Пентагона констатировал гибель Украины

06 марта 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

По словам Дугласа Макгрегора, на Украине уничтожено 40% городов и инфраструктуры страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина как национальное государство уже мертва. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. «Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в своем канале на YouTube. Он уточнил, что в настоящий момент уничтожено 40% городов и инфраструктуры страны. По его мнению, все, что на Украине имеет реальную ценность, уже перешло в состав РФ. Макгрегор также заявил, что население страны сократилось более чем на 15 миллионов после начала СВО. Ранее Макгрегор заверял, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны не дожидаясь окончания конфликта с Россией. Экс-советник подчеркивает, что украинский президент имеет недвижимость за границей. Также он призвал Запад не допустить эскалации конфликта с Россией, пишет RT. Кроме того, Макгрегор считает, что США по итогу бросят Зеленского, передает Life . Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Украина как национальное государство уже мертва. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. «Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в своем канале на YouTube. Он уточнил, что в настоящий момент уничтожено 40% городов и инфраструктуры страны. По его мнению, все, что на Украине имеет реальную ценность, уже перешло в состав РФ. Макгрегор также заявил, что население страны сократилось более чем на 15 миллионов после начала СВО. Ранее Макгрегор заверял, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из страны не дожидаясь окончания конфликта с Россией. Экс-советник подчеркивает, что украинский президент имеет недвижимость за границей. Также он призвал Запад не допустить эскалации конфликта с Россией, пишет RT. Кроме того, Макгрегор считает, что США по итогу бросят Зеленского, передает Life. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.