06 марта 2023

Тюменцы остались без дешевой ипотеки из-за санкций Центробанка против застройщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, кран, многоэтажка, небоскреб, продажи, недвижимость, жилье, строительство, стройка, новостройка, многоэтажное строительство, монолитно-каркасный дом
Застройщики считают, что субсидированная ипотека осталась в прошлом Фото:

Тюменские застройщики вынуждены повысить процентную ставку по «околонулевой ипотеке» с 1-3 до 5,5 процентов. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности источник в одной из девелоперских компаний, работающих в регионе.

«Мы вынуждены отвечать на решения Центробанка и фактически прекратить выдавать ипотеку от застройщика под низкий процент. Это уже не „околонулевая“, а „чуть более выгодная“ ипотека, она не будет так привлекать людей, и мы просто можем искусственно потерять спрос. А человек потеряет выбор — платить больше каждый месяц или немного переплатить по итогу», — пояснил URA.RU источник.

О необходимости борьбы с низкой процентной ставкой по ипотеке от застройщика в Банке России заговорили в конце 2022 года. Необходимость связали с тем, что базовая стоимость жилья с почти нулевой ставкой завышается на 20-30 процентов. «Это значит, что купив квартиру с низкой ставкой по ипотеке за 12 млн рублей, человек продаст ее потом по рыночной цене в 10 млн рублей, то есть — останется в убытке», — прокомментировали URA.RU ситуацию в объединении риэлторов Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало про другие льготы, которые упростят тюменцам процесс покупки частного дома. Минстрой планирует отменить дополнительные залоги и поручительства для ипотеки на этот вид недвижимости.

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Тюменские застройщики вынуждены повысить процентную ставку по «околонулевой ипотеке» с 1-3 до 5,5 процентов. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности источник в одной из девелоперских компаний, работающих в регионе. «Мы вынуждены отвечать на решения Центробанка и фактически прекратить выдавать ипотеку от застройщика под низкий процент. Это уже не „околонулевая“, а „чуть более выгодная“ ипотека, она не будет так привлекать людей, и мы просто можем искусственно потерять спрос. А человек потеряет выбор — платить больше каждый месяц или немного переплатить по итогу», — пояснил URA.RU источник. О необходимости борьбы с низкой процентной ставкой по ипотеке от застройщика в Банке России заговорили в конце 2022 года. Необходимость связали с тем, что базовая стоимость жилья с почти нулевой ставкой завышается на 20-30 процентов. «Это значит, что купив квартиру с низкой ставкой по ипотеке за 12 млн рублей, человек продаст ее потом по рыночной цене в 10 млн рублей, то есть — останется в убытке», — прокомментировали URA.RU ситуацию в объединении риэлторов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало про другие льготы, которые упростят тюменцам процесс покупки частного дома. Минстрой планирует отменить дополнительные залоги и поручительства для ипотеки на этот вид недвижимости.
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