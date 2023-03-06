Тюменцы остались без дешевой ипотеки из-за санкций Центробанка против застройщиков

Застройщики считают, что субсидированная ипотека осталась в прошлом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские застройщики вынуждены повысить процентную ставку по «околонулевой ипотеке» с 1-3 до 5,5 процентов. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности источник в одной из девелоперских компаний, работающих в регионе.

«Мы вынуждены отвечать на решения Центробанка и фактически прекратить выдавать ипотеку от застройщика под низкий процент. Это уже не „околонулевая“, а „чуть более выгодная“ ипотека, она не будет так привлекать людей, и мы просто можем искусственно потерять спрос. А человек потеряет выбор — платить больше каждый месяц или немного переплатить по итогу», — пояснил URA.RU источник.

О необходимости борьбы с низкой процентной ставкой по ипотеке от застройщика в Банке России заговорили в конце 2022 года. Необходимость связали с тем, что базовая стоимость жилья с почти нулевой ставкой завышается на 20-30 процентов. «Это значит, что купив квартиру с низкой ставкой по ипотеке за 12 млн рублей, человек продаст ее потом по рыночной цене в 10 млн рублей, то есть — останется в убытке», — прокомментировали URA.RU ситуацию в объединении риэлторов Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало про другие льготы, которые упростят тюменцам процесс покупки частного дома. Минстрой планирует отменить дополнительные залоги и поручительства для ипотеки на этот вид недвижимости.