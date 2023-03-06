06 марта 2023
05 марта 2023
04 марта 2023

Под ответственным за молодежную политику в ЯНАО чиновником зашаталось кресло. Инсайд

Главе департамента молодежной политики ЯНАО грозит отставка
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, совещание, чиновник, руки, депутат
Чиновник уделяет меньше внимания глубинным процессам в департаменте Фото:

В правительстве ЯНАО рассматривается вопрос о смене начальника департамента молодежной политики и туризма. Как сообщил URA.RU инсайдер в политбомонде региона, работа Наиля Хайруллина в качестве начальника ведомства не устраивает властей.

«Хайруллину неинтересны внутренние процессы работы департамента, он весь в пиаре, молодежных мероприятиях и командировках. Всю власть фактически перехватил в свои руки его заместитель Алексей Зубенко», — сообщил источник. По информации инсайдера, губернатор Дмитрий Артюхов высказывал недовольство «поверхностной» работой начальника департамента молодежной политики. «Это может стоить Хайруллину места», — отметил источник.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте молодежной политики ЯНАО за год сменилось четыре пресс-секретаря. По словам источников, одной из причин кадровых перестановок является отношение начальства.

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В правительстве ЯНАО рассматривается вопрос о смене начальника департамента молодежной политики и туризма. Как сообщил URA.RU инсайдер в политбомонде региона, работа Наиля Хайруллина в качестве начальника ведомства не устраивает властей. «Хайруллину неинтересны внутренние процессы работы департамента, он весь в пиаре, молодежных мероприятиях и командировках. Всю власть фактически перехватил в свои руки его заместитель Алексей Зубенко», — сообщил источник. По информации инсайдера, губернатор Дмитрий Артюхов высказывал недовольство «поверхностной» работой начальника департамента молодежной политики. «Это может стоить Хайруллину места», — отметил источник. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в департаменте молодежной политики ЯНАО за год сменилось четыре пресс-секретаря. По словам источников, одной из причин кадровых перестановок является отношение начальства.
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